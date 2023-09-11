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Расстроился и выпил бутылку водки: пьяный тюменец на легковушке чуть не убил ребенка

Расстроился и выпил бутылку водки: пьяный тюменец на легковушке чуть не убил ребенка

11 сентября 2023, 06:29
Фото: TG-канал ГИБДД Тюменской области
В областной столице произошло ДТП, в котором пострадала 8-летняя пассажирка иномарки. Предварительно, виновником аварии стал автомобилист на «Ладе». На момент столкновения он был пьян.

Пьяный автомобилист на «Ладе» чуть не убил ребенка из «Форда». Информация об аварии появилась в TG-канале ГИБДД Тюменской области. В ведомстве отметили, что ДТП произошло на улице Таллинская, 73. Предварительно, водитель отечественного авто выехал на встречную полосу, где и столкнулся с иномаркой.

В результате аварии 8-летняя пассажирка «Форда» получила травму головы. Отмечается, что ребенок был пристегнут ремнем безопасности. 32-летний водитель «Лады» оказался пьян. По показаниям алкотестера, содержание алкоголя в крови виновника аварии составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Однако автомобилист сообщил, что за руль садился трезвым. Просто его расстроило происшествие, он взял бутылку водки из багажника и выпил ее.

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#Общество#Происшествия#Бизнес#Касается каждого#Дети#ДТП#Жертвы ДТП#Тюменцы#Авария#Дороги#Полиция#Безопасность на дорогах#Анастасия Ильина
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