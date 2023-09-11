Расстроился и выпил бутылку водки: пьяный тюменец на легковушке чуть не убил ребенка

В результате аварии 8-летняя пассажирка «Форда» получила травму головы. Отмечается, что ребенок был пристегнут ремнем безопасности. 32-летний водитель «Лады» оказался пьян. По показаниям алкотестера, содержание алкоголя в крови виновника аварии составили 0,94 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Однако автомобилист сообщил, что за руль садился трезвым. Просто его расстроило происшествие, он взял бутылку водки из багажника и выпил ее.