Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 сентября

В Тюмени 11 сентября утром будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, в течение дня в областной столице будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха прогреется до +10…+13 градусов, которые будут ощущаться, как +9 градусов. Утром влажность воздуха составит 90%. В это время в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 2,7 м/с. К полудню температура воздуха прогреется до +15…+18 градусов. Влажность воздуха при этом уменьшится до 66%. В город в полдень придет северо-восточный ветер со скоростью 4,4 м/с. К вечеру температура опустится на пару градусов. Влажность увеличится до 67%. Скорость ветра снизится до 4 м/с. Ночью в областной столице будет +10…+14 градусов, которые будут ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха при этом составит 78%. Скорость ветра уменьшится до 3,5 м/с.