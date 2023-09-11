Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на 11 сентября

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
В Тюмени 11 сентября утром будет пасмурно. По прогнозам синоптиков, в течение дня в областной столице будет облачно, но с прояснениями. Утром температура воздуха прогреется до +10…+13 градусов, которые будут ощущаться, как +9 градусов. Утром влажность воздуха составит 90%. В это время в городе будет дуть восточный ветер со скоростью 2,7 м/с. К полудню температура воздуха прогреется до +15…+18 градусов. Влажность воздуха при этом уменьшится до 66%. В город в полдень придет северо-восточный ветер со скоростью 4,4 м/с. К вечеру температура опустится на пару градусов. Влажность увеличится до 67%. Скорость ветра снизится до 4 м/с. Ночью в областной столице будет +10…+14 градусов, которые будут ощущаться, как +8 градусов. Влажность воздуха при этом составит 78%. Скорость ветра уменьшится до 3,5 м/с.
В Тюмени средний УФ-индекс. Его показатель 3. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 13 часов и 11 минут. Луна убывающая.
На севере региона — в Тобольске облачно, но с прояснениями. Утром в городе будет +10…+17 градусов, которые будут ощущаться, как +11 градусов. Влажность воздуха в это время суток составит 79%. В городе в утренние часы будет дуть восточный ветер со скоростью 2, 5 м/с. К полудню температура воздуха прогреется до +18…+20 градусов. Влажность воздуха к этому времени уменьшится до 50%. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3 м/с. Во второй половине дня в Тобольске будет +13…+18 градусов. Влажность воздуха увеличится до 67%. Скорость северо-восточного ветра составит 2 м/с. В ночное время температура воздуха упадет до +8…+12 градусов. Влажность воздуха к этому времени составит 86%. Северо-восточный ветер подует со скоростью 2,2 м/с.
В Тобольске средний УФ-индекс. Его показатель — 3. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 13 часов и 15 минут. Луна убывающая.
В Ялуторовске 11 сентября в утренние часы пасмурно. По прогнозам синоптиков, воздух прогреется до +8…+13 градусов. В это время суток влажность воздуха увеличится до 94%. В течение дня в городе будет главенствовать северо-восточный ветер. Утром его скорость составит 3,4 м/с, в полдень — 5 м/с, вечером — 4,3 м/с, а ночью — 3,7 м/с.
К полудню воздух прогреется до +14…+17 градусов. Влажность воздуха составит 67%. Вечером в городе будет облачно, но с прояснениями. Температура воздуха опустится до +13 градусов. Влажность воздуха увеличится до 68%. Ночью температура упадет до +9 градусов, которые будут ощущаться, как +8 градусов. К этому времени влажность воздуха увеличиться до 82%.
В Ялуторовске УФ-индекс будет средним. Его показатель — 3. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 13 часов и 10 минут. Луна убывающая.
В Заводоуковске 11 сентября в утренние часы будет пасмурно. Синоптики сообщают, что воздух прогреется до +7…+13 градусов. В утренние часы в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 2,9 м/с. Влажность воздуха при этом составит 91%. К полудню температура воздуха поднимется до +14…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +15 градусов. Восточный ветер подует со скоростью 4,1 м/с. В городе в это время влажность воздуха составит 66%. Во второй половине дня температура воздуха составит +15…+18 градусов. Направление ветра сменится на северо-восток. Скорость при этом составит 4 м/с. Влажность воздуха уменьшится до 64%. Ночью температура опустится до +9…+14 градусов. Влажность воздуха составит 78%. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 3,5 м/с.
В Заводоуковске УФ-индекс будет средним. Его показатель — 3. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 13 часов и 10 минут. Луна убывающая.
В Ишиме 11 сентября в утренние часы будет пасмурно. Утром температура воздуха составит +9…+16 градусов, которые будут ощущаться, как +10 градусов. Влажность воздуха при этом составит 87%. Утром в городе будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 3,7 м/с. К полудню температура воздуха составит +18…+20 градусов. При этом влажность воздуха уменьшится до 53%. В город придет восточный ветер со скоростью 5,5 м/с. Вечером температура воздуха опустится до +14…+18 градусов, которые будут ощущаться, как +12 градусов. Во второй половине дня в Ишиме будет облачно, но с прояснениями. В город придет северо-восточный ветер со скоростью 4,6 м/с. Ночью температура упадет до +9…+13 градусов, которые будут ощущаться, как +7 градусов. Влажность воздуха при этом составит 77%. В город придет северо-восточный ветер со скоростью 4,5 м/с.
В Ишиме УФ-индекс будет средним. Его показатель составит — 3. Магнитное поле спокойное. Световой день продлится 13 часов и 9 минут. Луна будет убывающей.