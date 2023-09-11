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Подведение итогов дня голосования в Тюменской области отложили из-за проблем с Югрой

Подведение итогов дня голосования в Тюменской области отложили из-за проблем с Югрой

11 сентября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин впервые в этом году перенес время итоговой пресс-конференции по выборам в регионе. Причиной тому стало отсутствие информации с избирательных участков из двух районов Югры.

По словам Игоря Халина, ряд протоколов не доставлен из Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Именно в связи с этим время итоговой пресс-конференции перенесено на два часа, пишет Ура.Ру.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обработано 99,65% протоколов. Лидирует с существенным отрывом от остальных кандидатов действующий глава региона Александр Моор — за него проголосовали 78,77% избирателей.

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