Подведение итогов дня голосования в Тюменской области отложили из-за проблем с Югрой

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
По словам Игоря Халина, ряд протоколов не доставлен из Нефтеюганского и Нижневартовского районов. Именно в связи с этим время итоговой пресс-конференции перенесено на два часа, пишет Ура.Ру.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обработано 99,65% протоколов. Лидирует с существенным отрывом от остальных кандидатов действующий глава региона Александр Моор — за него проголосовали 78,77% избирателей.