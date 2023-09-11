Почти 4 тонны различных продуктов продано на ярмарке «Тюменская осень»

Авторские сыры, мед, мясо, рыбу, овощи, ягоды, продукция по семейным рецептам и многое другое — все это можно найти на ярмарках тюменских производителей, которые стали для региона уже традиционными. Такие мероприятия дают возможность фермерам познакомить со своей продукцией покупателей, которую редко когда встретишь в магазинах. Ярмарки наглядно показывают насколько широк ассортимент фермерской продукции, производимой в регионе и позволяют познакомиться с уникальными вкусами.