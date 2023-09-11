Почти 4 тонны различных продуктов продано на ярмарке «Тюменская осень»

Posted 11 сентября, 10:21
Published 11 сентября, 10:21
Modified Сегодня, 00:50
Updated Сегодня, 00:50
Лидером по продажам стал мед, сладости, сало, колбасные изделия, сыр и рыба. Также спросом пользовались не совсем привычные для тюменцев продукты: сыродавленное рыжиковое и тыквенное масло, орехи в меду, копченный кальмар.
«Спешим обрадовать всех, кто успел соскучиться по тюменским ярмаркам! В этом году мы также планируем продолжить традиционную торговлю выходного дня от наших фермеров и производителей. Следите за нашими анонсами — первые ярмарки уже в октябре», — отметили в департаменте.
Авторские сыры, мед, мясо, рыбу, овощи, ягоды, продукция по семейным рецептам и многое другое — все это можно найти на ярмарках тюменских производителей, которые стали для региона уже традиционными. Такие мероприятия дают возможность фермерам познакомить со своей продукцией покупателей, которую редко когда встретишь в магазинах. Ярмарки наглядно показывают насколько широк ассортимент фермерской продукции, производимой в регионе и позволяют познакомиться с уникальными вкусами.