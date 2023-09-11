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Posted 11 сентября, 10:21

Published 11 сентября, 10:21

Modified Сегодня, 00:50

Updated Сегодня, 00:50

Почти 4 тонны различных продуктов продано на ярмарке «Тюменская осень»

Почти 4 тонны различных продуктов продано на ярмарке «Тюменская осень»

11 сентября 2023, 10:21
Фото: 1MI
В минувшие выходные в областном центре прошла ярмарка «Тюменская осень». Торговые ряды были организованы на 16 площадках города. Свою продукцию представили более 40 40 фермеров и сельхозтоваропроизводителей, сообщает ресс-служба регионального департамента АПК.

Лидером по продажам стал мед, сладости, сало, колбасные изделия, сыр и рыба. Также спросом пользовались не совсем привычные для тюменцев продукты: сыродавленное рыжиковое и тыквенное масло, орехи в меду, копченный кальмар.

«Спешим обрадовать всех, кто успел соскучиться по тюменским ярмаркам! В этом году мы также планируем продолжить традиционную торговлю выходного дня от наших фермеров и производителей. Следите за нашими анонсами — первые ярмарки уже в октябре», — отметили в департаменте.

Авторские сыры, мед, мясо, рыбу, овощи, ягоды, продукция по семейным рецептам и многое другое — все это можно найти на ярмарках тюменских производителей, которые стали для региона уже традиционными. Такие мероприятия дают возможность фермерам познакомить со своей продукцией покупателей, которую редко когда встретишь в магазинах. Ярмарки наглядно показывают насколько широк ассортимент фермерской продукции, производимой в регионе и позволяют познакомиться с уникальными вкусами.

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