Отец из Тюмени попросил Путина спасти его больного сына

— Я сделаю все, чтобы спасти своего сына! Я готов звонить и писать на коленях! Я обратился в компанию Sarepta. То, что я нашел в интернете, не соответствует действительности. В некоторых случаях информации вообще нет! Клинические испытания для детей от пяти до семи лет уже закончены! И если обратиться к Sarepta, можно спасти ребенка! — сказал отец.