Отец из Тюмени попросил Путина спасти его больного сына

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Вначале отец думал, что его сын просто ленив или играет, а может быть, были какие-то недочеты в его воспитании. Но затем все изменилось, когда им было сказано: «У вашего сына миодистрофия Дюшенна», пишет «КП-Тюмень».
Глава семьи, сдерживая слезы, осознал, какой долгий путь им предстоит пройти. Было важно найти правильных врачей, определить стратегию лечения и поддерживать душевное состояние своего сына, потому что от этого зависел успех их борьбы с этой болезнью. Врачи предсказали инвалидное кресло и короткую жизнь для мальчика.
Теперь каждая минута очень важна. Отец объяснил корреспонденту, что стоимость лекарства, которое может помочь, слишком высока.
— Я сделаю все, чтобы спасти своего сына! Я готов звонить и писать на коленях! Я обратился в компанию Sarepta. То, что я нашел в интернете, не соответствует действительности. В некоторых случаях информации вообще нет! Клинические испытания для детей от пяти до семи лет уже закончены! И если обратиться к Sarepta, можно спасти ребенка! — сказал отец.
Они начали сбор денег, но, конечно же, в такой ситуации им нужно просить помощи у всех, у кого только возможно. Семья верит, что они смогут собрать необходимую сумму. Но им потребуется помощь и от незнакомых людей. Им есть надежда, что их услышат и помогут.
— Я написал президенту Путину с просьбой о помощи, — сказал отец.
Затем он задал себе вопрос, имеет ли значение количество писем, отправленных президенту разными людьми, или достаточно того, что уже сделано?