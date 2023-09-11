nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:26

Published Сегодня, 13:26

Modified Сегодня, 13:26

Updated Сегодня, 13:26

Огромная пробка в четыре километра образовалась на выезде из Тюмени

Огромная пробка в четыре километра образовалась на выезде из Тюмени

11 сентября 2023, 13:26
Фото: 1MI
В областной столице на Московском тракте вновь собралась крупная пробка. По данным сервиса 2ГИС, она растянулась на 4,5 километра.

Водителям сложно выехать из Тюмени, в час пик скорость транспорта на данном участке снизилась до 4-6 км/ч. В районе пересечения улиц Федюнинского (Объездная) и Мельникайте фиксируется пробка в 1,5 км.

В час пик в городе произошло только четыре дорожных происшествия. Небольшие затруднения регистрируются в центре Тюмени.

Ранее «Наш город» сообщал, что в 6 километрах от Тюмени на Червишевском тракте 8 сентября наблюдались огромные заторы. Машины не могли проехать из-за ремонтных работ.

Читайте также:
Ночная поездка в кафе обернулись для пьяного тюменца обязательными работами«Отмазать не получилось»: на сбившего ребенка водителя завели уголовное делоВрачи рассказали о состоянии выживших мальчиков в смертельном ДТП в Тобольском районе
#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Объявлено имя нового губернатора Тюменской области
Сегодня, 08:23
«Бьют толпой и желают смерти»: почему тюменские школьники чаще страдают от буллинга
Сегодня, 07:35
«Калаш» сунули прям в лицо: правда о нетуристической Турции глазами тюменки
Сегодня, 09:14
Тюмень вошла в ТОП-туристических городов страны благодаря термальным источникам
Сегодня, 07:55
«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку
Сегодня, 11:16
Опять -5: в Тюменской области резко похолодает
Сегодня, 08:41