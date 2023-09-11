Огромная пробка в четыре километра образовалась на выезде из Тюмени

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Водителям сложно выехать из Тюмени, в час пик скорость транспорта на данном участке снизилась до 4-6 км/ч. В районе пересечения улиц Федюнинского (Объездная) и Мельникайте фиксируется пробка в 1,5 км.
В час пик в городе произошло только четыре дорожных происшествия. Небольшие затруднения регистрируются в центре Тюмени.
Ранее «Наш город» сообщал, что в 6 километрах от Тюмени на Червишевском тракте 8 сентября наблюдались огромные заторы. Машины не могли проехать из-за ремонтных работ.