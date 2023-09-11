Ночная поездка в кафе обернулись для пьяного тюменца обязательными работами

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
В Заводоуковском районе местный житель дважды был остановлен за езду в нетрезвом виде, за что сейчас понесет наказание. Как сообщили в прокуратуре, заводоуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя.
Он обвиняется в нарушении закона по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».
В ведомстве рассказали, что первый случай нарушения ПДД пришелся еще на август 2022 года. Тогда жителя Заводоуковского района привлекли к административной ответственности за то, что он сел за руль пьяным. На тот момент его лишили водительских прав на 1,6 лет и оштрафовали на 30 тысяч рублей.
Однако такие меры не остановили тюменца, потому что в июле 2023 года он, управляя DAEWOO NEXIA, пьяным поехал ночью в кафе. Ночная поездка не завершилась успехом, поскольку водителя поймали. Теперь его ждет наказание.
— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, — сообщили в ведомстве.
Автомобиль DAEWOO NEXIA конфискован в доход государства.