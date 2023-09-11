Ночная поездка в кафе обернулись для пьяного тюменца обязательными работами

В ведомстве рассказали, что первый случай нарушения ПДД пришелся еще на август 2022 года. Тогда жителя Заводоуковского района привлекли к административной ответственности за то, что он сел за руль пьяным. На тот момент его лишили водительских прав на 1,6 лет и оштрафовали на 30 тысяч рублей.