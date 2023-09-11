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Updated Сегодня, 09:25

Тюменский автомобилист-любитель выпить теперь вряд ли сядет за руль

Ночная поездка в кафе обернулись для пьяного тюменца обязательными работами

11 сентября 2023, 09:23
Тюменский автомобилист-любитель выпить теперь вряд ли сядет за руль
Житель Заводоуковского района дважды был пойман за пьяную езду по городу. В первый раз местный житель отделался штрафом и лишением прав. Второй раз его обязали выполнять общественные работы и конфисковали автомобиль.

В Заводоуковском районе местный житель дважды был остановлен за езду в нетрезвом виде, за что сейчас понесет наказание. Как сообщили в прокуратуре, заводоуковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 34-летнего местного жителя.

Он обвиняется в нарушении закона по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

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В ведомстве рассказали, что первый случай нарушения ПДД пришелся еще на август 2022 года. Тогда жителя Заводоуковского района привлекли к административной ответственности за то, что он сел за руль пьяным. На тот момент его лишили водительских прав на 1,6 лет и оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Однако такие меры не остановили тюменца, потому что в июле 2023 года он, управляя DAEWOO NEXIA, пьяным поехал ночью в кафе. Ночная поездка не завершилась успехом, поскольку водителя поймали. Теперь его ждет наказание.

— Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде 320 часов обязательных работ и лишил его права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 2 года 6 месяцев, — сообщили в ведомстве.

Автомобиль DAEWOO NEXIA конфискован в доход государства.

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