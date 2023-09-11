НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ И АНДРЕЙ КОСТИН: ЛИЦА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА И МЕДИА

Постепенно Наиля Аскер-заде становится одним из ключевых корреспондентов: делает главные материалы номера, ей доверяют интервью с «випами». Так, в 2011 году Наиля Аскерзаде берёт нашумевшее интервью с одним из крупнейших финансистов страны — Костиным по поводу поглощения группой ВТБ Банка Москвы. В 2013 году Наиля Аскер-заде получает предложение о работе на канале Россия-24. На федеральном канале Аскерзаде работает как корреспондентом, так и ведущей. Через два года Наиля Аскер-заде получает авторскую программу «В рабочий полдень», где интервьюирует богатых и влиятельных.