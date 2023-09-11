НАИЛЯ АСКЕР-ЗАДЕ И АНДРЕЙ КОСТИН: ЛИЦА РОССИЙСКОГО БИЗНЕСА И МЕДИА

Posted Сегодня, 13:24
Published Сегодня, 13:24
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Наиля Аскер-заде: путь в звёзды журналистики
Про Наилю Аскер-заде ходит множество слухов. Но стоит ли всем им доверять, если есть вполне достоверные факты о ней?
Итак, Наиля Аскерзаде появилась на свет в 1987 году (по другим источникам, в 1984) в Баку. Семья Аскер-заде благополучная: отец физик, мать медсестра в ведущем столичном роддоме. Особая гордость Наили — дед по отцовской линии, военный моряк, капитан 1 ранга, Маннаф Аббасович Аскерзаде. В семье Аскер-заде царил культ образования. Наиля училась на «пятёрки», занималась английским, художественной гимнастикой.
В 90-х семья Аскерзаде распалась, Наиля с матерью переехали в Волгоград. Там Наиля Аскер-заде с отличием закончила школу с углубленным изучением фрацузского языка и поступила на экономический факультет местного университета. Получив красный диплом, Наиля Аскерзаде перебирается в Москву. Её мечта — работа на телевидении. Аскер-заде проходит стажировку в отделе экономических новостей на НТВ, работает редактором-международником на РБК. Параллельно Наиля Аскерзаде пишет статьи для финансового блока газеты «Коммерсантъ», затем уходит в «Ведомости».
Постепенно Наиля Аскер-заде становится одним из ключевых корреспондентов: делает главные материалы номера, ей доверяют интервью с «випами». Так, в 2011 году Наиля Аскерзаде берёт нашумевшее интервью с одним из крупнейших финансистов страны — Костиным по поводу поглощения группой ВТБ Банка Москвы. В 2013 году Наиля Аскер-заде получает предложение о работе на канале Россия-24. На федеральном канале Аскерзаде работает как корреспондентом, так и ведущей. Через два года Наиля Аскер-заде получает авторскую программу «В рабочий полдень», где интервьюирует богатых и влиятельных.
Позже из этого цикла вырастет передача «Действующие лица», сделавшая Наилю Аскерзаде телезвездой. В этой программе Аскер-заде задавала откровенные вопросы практически всей отечественной элите: от Дмитрия Пескова до Рамзана Кадырова. В 2018 году за успешный проект Наиля Аскерзаде получила из рук академиков российского телевидения премию «ТЭФИ» как «интервьюер года».
Следующим шагом в карьере Наили Аскер-заде стала документалистика. В «ковидный» 2020 год журналистка Наиля Аскерзаде выпустила два фильма о проблемах вакцинации. В 2021 году Аскер-заде сняла исследование августовского путча 1991 года, фильм «ГКЧП 30 лет спустя».
Наиля Аскерзаде: семья и личное
О личной жизни Наили Аскер-заде достоверно ничего не известно. Журналистка опубликовала в соцсети фотографию с двумя детьми, поползли слухи, однако позже выяснилось, что это племянники, дети старшей сестры Аскерзаде, Инары. В интервью журналу Tatler Наиля Аскер-заде призналась, что по-настоящему увлечена только карьерой.
Известно, что у тележурналистки есть личный тренер по пилатесу. Также Аскерзаде практикует ежедневную ходьбу. Наиля Аскер-заде — обладательница внушительного и дорогого гардероба, однако не любит «светить» бренды.
Андрей Костин, возглавляет ВТБ с 2002 года, при этом он утверждает, что он простой банкир. Так кто же он?
Андрей Костин полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Википедия называет Костина одним из главных банкиров России. Сам Костин в многочисленных интервью говорит о профессиональной сфере, не распространяясь о личном. Но главные этапы пути главы ВТБ Андрея Костина хорошо известны.
Андрей Костин — москвич. Он родился в столице России в 1956 году. Отец Костина — профессор, доктор экономических наук, мать — преподаватель высшей математики. В 1979 году Андрей Костин получил красный диплом экономического факультета зарубежных стран Московского государственного университета. До распада СССР Андрей Костин работал экономистом-международником. Несколько лет провёл в Австралии и Великобритании. С приходом 90-х Андрей Костин с головой уходит в банковскую сферу.
Андрей Костин: банкир
В 2001 году Андрей Костин получил кандидатскую степень, защитив диссертацию «Глобализация как форма интернационализации экономики». Сегодня глава ВТБ Андрей Костин утверждает, что период глобализации окончательно закончился.
Мир, по мнению Костина, снова поделился на «своих» и «чужих». А беспрецедентные санкции, введённые против России, будут действовать ещё долгое время, уверен финансист. В то же время Андрей Костин считает, что банковский сектор России «чувствует себя надёжно».
Андрей Костин: любовь к театру
Андрей Костин большой поклонник классической оперы. На попечении возглавляемого Костиным банка ВТБ находятся главные музыкальные театры страны: Большой, Мариинский и Приморский театр оперы и балета.
Андрей Костин признаётся, что ради спектакля Мариинки готов сорваться в любую точку мира. Однако, очевидно, пока у финансиста главный приоритет — это работа на посту главы ВТБ.