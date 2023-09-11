«Калаш» сунули прям в лицо: правда о нетуристической Турции глазами тюменки

Поездка по турецкому Курдистану без преувеличения — одна из самых крутых в моей жизни. А посетила я около 40 стран. К сожалению, страшнейшее землетрясение затронуло и эти земли. Особенно досталось «столице» турецких курдов Диярбакыру. Самый же сильный удар пришелся по провинции Хатай с административным центром в городе Антакья (там погибли более 20 тысяч человек), а также по городу-герою и кулинарной столице Турции — Газиантепу (там погибли около 4 тысяч человек). Там мы тоже были, но о них я расскажу попозже. О доступности этих городов для отдыха, наверное, говорить сейчас рано. Но, уверена, восстановление завершится, и вы сможете насладиться этими местами так же, как когда-то это сделала я.