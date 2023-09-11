«Калаш» сунули прям в лицо: правда о нетуристической Турции глазами тюменки

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Архитектурные памятники разных эпох и государств, невероятная по красоте природа: горы, три (фактически даже четыре) моря, приветливые жители и вкуснейшая еда. Почему важно знать разную Турцию — в материале «Нашего города».
— Куда едешь в отпуск?
— В Турцию.
— А в какой отель?
Корреспондент «Нашего города» много раз был в Турции, но до сих пор остаются места, в которых еще хочется побывать. Прочитав статью коллеги «Санаторий лучше Турции», я, как заядлый путешественник, вступаю с Алисой в заочную полемику. Я решила подготовить ответ и рассказать (и даже показать), почему все-таки в стране известной только своими отелями можно отдохнуть на полную и не разориться.
Кому-то, наверное, будет удивительно, но в Турции есть не только гостиницы. Знали ли вы, что там протекают Тигр и Евфрат (те самые из школьных учебников), у «истоков» Эгейского моря находятся развалины легендарной Трои, а на северо-востоке можно заехать в Карс, который бы столицей одного из армянских царств, а когда он был в составе Российской империи — туда приезжал Пушкин?
Любое путешествие, конечно, начинается с планов. Моя коллега обратила внимание на муторность этого дела. Да, детальная проработка маршрута — это то, чего не требуется не только для санатория, но в общем и для отдыха по системе «все включено». Перед самостоятельной поездкой в любую страну (и по России тоже) какой-то хотя бы рамочный план, конечно, понадобится.
Но, во-первых, разрабатывать программу путешествия — это тоже удовольствие. Вы уже получаете новые знания о тех местах, в которых только планируете побывать. Во-вторых, как говорят: «все придумали греки» — в интернете бывалые туристы детально описывают практически любой маршрут, по которому вы хотите проехать: вместе с полезными лайфхаками как технического, так и культурного характера.
И как только у вас появился план: остальное — дело техники. Машина в аренду, отели — все делается онлайн за пару минут. В Турции не работают российские карты, но страна абсолютно cash-friendly. Мы были там как раз в период отключения от «Мира» — за наличные можно снять даже машину. Не нужна не то что «кредитка», но даже дебетовая карта. Таким же образом покупались внутренние перелеты, оплачивались отели (на Booking они прекрасно бронируются без всяких предоплат). С появлением иностранной карты техническое планирование и вовсе стало получасовым занятием.
Самолеты из Москвы в Турцию летают как маршрутки. Много рейсов выполняются даже из регионов. Например, в ближайшее путешествии наша семья отправится прямым рейсом из Тюмени.
Проблем с передвижением по стране тоже нет. Практически из любого города и практически в любой летают самолеты. Если есть иностранная карта, можно внутренние перелеты купить заранее. Если нет, то в кассе уже по прибытию за наличку. К тому же, если вам не надо пересекать всю страну (и даже если надо, но есть время), можно сесть на автобус. В каждой деревне есть свой автовокзал — и вперед на поиск приключений.
Еще один супер популярный миф про Турцию — навязчивое внимание к женскому полу и вообще желание обмануть иностранца. Не спорю, на популярных курортах, может, так и есть, но я там, к счастью, не была. В принципе, какого-то неприятного внимания ни отдыхая одна, ни в компании с мужем я не почувствовала.
Зато точно почувствовала желание помочь, подсказать, подвезти, накормить… Список можно продолжать.
Ехали мы из Вана (стоит на одноименном озере — одном из трех великих армянских озер и самом большом содовом озере мира) в сторону Ирана (об этом в части про «что посмотреть»). На дворе осень, а оделась я не по погоде. В какой-то небольшой деревеньке остановились у рыночка купить колготки или гетры. Заботливый продавец не только показал мне все, что хоть как-то может согреть, но когда выбор был завершен от волнения с надеждой спросил: «Чай?». Без стакана любимого турками напитка, видимо, процесс согревания (или гостеприимства) он посчитал незавершенным.
Кстати, в Курдистане (по понятным причинам) на дорогах стоит много армейских КПП, где машины периодически тормозят для досмотра. Нас остановили один раз — муж опустил стекло и моментально в салон автомобиля просунулся ствол «Калаша». Вслед за ним появилось и улыбчивое лицо турецкого военного.
— Откуда будете?
— Россия.
— Добро пожаловать в Турцию!
На этом и улыбчивое лицо, и калаш из салона высунулись обратно. Придирчивая армейская проверка завершилась.
На Севере Турции я была одна и, прилетев в Трабзон (аэропорт находится в черте города), немного растерялась. Не поняла, где стоят долмуши (так тут называют маршрутки) в центр. Обескураженно стоять у выхода из аэропорта пришлось недолго. Вокруг меня очень быстро сформировалась группа неравнодушных жителей.
Я успела сказать только место, где располагался мой отель, а чемодан уже кто-то куда-то пер, меня тоже какая-то активная дама взяла за руку и под дружное обсуждение чего-то на турецком меня довели до автобуса, посадили, отсчитали за меня деньги, проконтролировали получение сдачи и предупредили водителя о месте назначения моей поездки. На Севере (и не только) английский почти никто не знает, но это нисколько не помешало мне освоить местные общественный транспорт в полной уверенности, что доеду я куда надо и точно не переплачу.
И, кстати, турки почти всегда готовы абсолютно бесплатно подвезти туриста на своей машине. Периодически в такую услугу включается и домашний обед.
Поскольку с английским проблем нет, в туристических местах я его и использую. Но с не туристической Турцией это знание особо не поможет. Говорят там по-турецки и только по-турецки. Мешало ли это? Да, нисколько.
Пару-тройку фраз, числительные и названия блюд я запомнила очень быстро, а если дело касалось более серьезных дел — просто печатала в гугл-переводчике и показывала свою хотелку на экране телефона.
Вкупе с желанием помочь иностранцу общий язык находился очень быстро. Не без конфузов, конечно, но, скорее забавных.
Например, в Диярбакыре (столице турецкого Курдистана) мы поели в кафе и собрались уходить. Наше желание почему-то всполошило официантов (хотя по счету мы, конечно, заплатили). Спустившись по лестнице, мы попали в «окружение» ресторанного персонала, которые настойчиво требовали присесть уже на летней террасе. Поведение странное, но решили не спорить. Оказалось, что мы пытались невежливо сбежать без чая с десертом (да, бесплатных).
Текущий курс доллара по отношению к рублю вместе с гиперинфляцией в самой Турции поездку удорожит и значительно. Сейчас, при планировании очередного путешествия, это стало очевидным.
Подорожали отели, внутренние перелеты, аренда машины. Однако цены на билеты из России остаются доступными. Учитывая, что для россиян доступных зарубежных направлений сейчас практически не осталось, Турция вместе со своими «космическими» ценами все еще остается доступной, безвизовой и крайне интересной альтернативой.
И тут еще один плюс залезть пройтись не туристическими тропами — там действительно дешевле, чем в местах массового отдыха (не сравниваю с турпакетами).
В общем, уверена, что лежать в отеле, если почитать немного о стране, вам точно расхочется. Но для того, чтобы вы были уверены в правильности своего выбора, расскажу о некоторых удивительных местах.
Поездка по турецкому Курдистану без преувеличения — одна из самых крутых в моей жизни. А посетила я около 40 стран. К сожалению, страшнейшее землетрясение затронуло и эти земли. Особенно досталось «столице» турецких курдов Диярбакыру. Самый же сильный удар пришелся по провинции Хатай с административным центром в городе Антакья (там погибли более 20 тысяч человек), а также по городу-герою и кулинарной столице Турции — Газиантепу (там погибли около 4 тысяч человек). Там мы тоже были, но о них я расскажу попозже. О доступности этих городов для отдыха, наверное, говорить сейчас рано. Но, уверена, восстановление завершится, и вы сможете насладиться этими местами так же, как когда-то это сделала я.
Мне бы очень хотелось рассказать о всех местах, где удалось побывать, но их много, а ваше внимание — не бесконечно. Поэтому держите небольшую интуитивную выборку.
В окрестностях Диярбакыра находится без преувеличения уникальное место — гора Немрут высотой более 2 тысяч метров. Правитель Коммагенского царства (спорим, вы о таком даже не слышали) Антиох, который начал править царством аж в 64 году до нашей эру, на этой горе разместил святилище и не совсем простое. Царь был весьма себялюбивый, причислял к потомкам Дария и Александра Македонского, ну заодно и божественной сущности не чурался. Поэтому святилище — смесь персидских и эллинистических мотивов, и себя правитель увековечить не забыл. Фантастические скульптуры и не менее фантастические виды с горы, где они расположены вам обеспечены.
На обратной дороге можно остановиться отдохнуть на берегу Евфрата. Там красиво и зарождалась наша цивилизация.
Если поехать из Диярбакыра на границу с Сирией, вас ждем абсолютно «киношный» ассирийский Мардин. В средние века там жили и армяне, и ассирийцы, и еще много народов. Поэтому там сохранились и их церкви. Есть даже православная.
Самое большое содовое озеро в мире (берегов действительно не видно) — Ван. Говорят, что в водах озера можно мыться без мыла и стирать без порошка. Были в ноябре и не решились пробовать. И еще там живет только один вид рыбы — жемчужная кефаль. Под нее имеется и специальный водоплавающий ванский кот. Наряду с озером Севан в сегодняшней Армении и озере Урмия в Иране озеро Ван было одним из трех великих озер Армянского царства. На острове Акдамар сохранилась церковь Святого Креста, построенная в X веке нашей эры, когда тут располагалась резиденция армянских царей из династии Арцруни.
Многие, кто отдыхал на побережье Эгейского моря, были в знаменитом Эфесе. Но там же, только севернее расположены развалены легендарной Трои, древнейший город Бергама.
По пути в Трою можно проехать по свежеоткрытому вантовому мосту 1915 года длиной более 3,5 км, на пару дней зависнуть в Чанаккале — городе, стоящем в самом узком месте Дарданелл (пролив соединяет Мраморное и Эгейские моря). Уже на месте переплыть на пролив на пароме, по турецкой традиции съесть там симит и осмотреть крепость.
Сам город очень уютный. И настолько известен своей рыбой, что здесь расположен крупнейший консервный завод Турции, а бродячие холеные коты отказываются от куска свежей скумбрии.
Троя же на первый взгляд развалинами не впечатляет, но там же расположен великолепный музей. А прикоснуться к тысячелетней истории в любом случае — бесценно. Первое поселение тут было основано еще в 3000 году до нашей эры на заре развития Эгейское цивилизации (бронзовый век). Цветущим и развивающимся город (и даже целый их комплекс Троада) оставался до 1184 года до н. э., когда злосчастный греческий конь все испортил. Город был разрушен, но продолжил свое существование сначала захваченный фригийцами, потом населенный греками и римлянами.
Если же свернуть от моря вглубь страны, можно посетить античную Бергаму. Город был основан еще в XII веке до нашей эры. Ближе к рождению Христа город был столицей мощного эллинистического Пергамского царства и являлся культурным и экономическим центром древнегреческого мира.
Из интересных фактов: здесь была собрана одна из крупнейших библиотек, уставшая только Александрийской. А еще, если верить Иоанну Богослову, тут располагалась одна из семи церквей Апокалипсиса с «престолом Сатаны».
Если спускаться по побережью дальше на Юг вас ждет еще много древностей: Эфес, Дальян, Каунос (не путать с литовским братом), Тлос, Ксанф, Летоон, Патара, Олимп. Между развалинами можно делать перерыв и насладиться красотой каньона Сакликент или побродить по городу-призраку Каякей. И, естественно, по пути вас ждет множество уютных городков с прекрасными пляжами без единого отеля с трехразовым питанием. Потому что есть тут нужно не в отелях. А там, где действительно вкусно и по-турецки.
К сожалению, как я уже писала, что два прекрасных города — Газиантеп и Антакья сильно пострадали от землетрясения. Но их восстановят и заехать туда обязательно нужно.
Газиантеп — шестой город Турции, который считается ее кулинарной столицей и лидером по выращиванию фисташек. Помимо прогулок по улочкам, базарам и кафешкам, маст си города — это музей мозаики, который считается крупнейшим в мире собранием мозаик римского периода. Привезены они сюда были из античного города Зеугма, который был затоплен при строительстве ГЭС на Евфрате (легендарная река тут всего в 40 км от города).
Турки обычно называют город Антепом — так он назывался раньше. А «гази» дает ему статус города-героя. В этой истории однозначной интерпретации дать нельзя. Потому что связана она и с геноцидом армян (статус героя город, конечно, получил не за это), с занятием городом французами и борьбой турков за его возврат (это борьба как раз и героизирована в названии).
Антакья раньше называлась Антиохией и была основана еще в IV веке до нашей эры и впоследствии стал одним из крупнейших городов Римской империи. Здесь находится не менее крутой, чем в Газиантепе, музей мозаики. Он пострадал во время землятрясения, но турки утверждают, что бросили все силы на его спасение и древности удалось сохранить.
Здесь же обязательно надо доехать до побережья — в местечко Самандаг. Там находится туннель Веспасиана Тита, который построили в I–II веке нашей эры два римских императора, сначала Веспасиан, а потом Тит. Построен он был для спасения Селевкии (крупный порт и «ворота» в Антиохию) от наводнений — с его помощью римские императоры перенаправили русло реки.
И действительно несколько веков туннель справлялся со своими обязанностями. Удивительно, но за почти 2 тысячи лет он никак не реконструировался. Долбили это протяженную конструкцию пленные евреи (длина только «закрытой» части составляет 130 метров). Долбили, конечно, долго, но зато без сомнений качественно. Пишут, что от землетрясения туннель не пострадал.
В этот раз мы снова едем в Турцию. И хочется, и вроде больше некуда. Посмотрим чайные плантации у Ризе — города, расположенного на Черном номере, заедем в горы Качкара, Карс — город Пушкина и место действия романа «Снег» нобелевского лауреата Орхана Памука, в армянский город 1000 церквей Ани и завершим поездку у подножия Арарата.
Вы можете выбрать для своего отдыха Турцию (я очень рекомендую), можете любую другую страну. Главное в путешествии — это впечатления: архитектурные, музейные, природные, гастрономические. Познавать то, что не похоже на привычное — это не только удовольствие, но и развитие. Это про молодость мозга и молодость души. Совсем немного усилий позволят расширить свой горизонт и получить настоящее удовольствие от отдыха. А в качестве бонуса понять, что отличное — не значит плохое.