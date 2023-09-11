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Published Сегодня, 18:47

Modified Сегодня, 18:47

Updated Сегодня, 18:47

Итоги дня Тюмени: влетели цены на бензин, 50 городских пляжей, рэпер капает картошку

Итоги дня Тюмени: влетели цены на бензин, 50 городских пляжей, рэпер капает картошку

11 сентября 2023, 18:47
Фото: 1MI
Дайджест событий за 11 сентября в Тюменской области.
Сюжет
Итоги

Итоги выборов губернатора Тюменской области

Александр Моор одержал победу на выборах губернатора Тюменской области, получив 78,77% голосов избирателей. За него проголосовало более 1 млн избирателей. Кандидат ЛДПР получил 8,25%, от КПРФ Иван Левченко набрал 7,93% голосов. Явка на выборах губернатора Тюменской области составила 50,76% избирателей.

Цены на бензин в Тюмени

Сервис Benzin Price сообщает о максимальной стоимости бензина марки АИ-92 в Тюменской области, Стоимость топлива увеличилась до 51 рубля 60 копеек за литр. Подобного роста не было с весны 2018 года, когда произошел топливный кризис.

По данным Benzin Price, средняя стоимость бензина марки АИ-92 на АЗС Тюменской области составляет 50 рублей, 90 копеек за литр.

На бирже АИ-92 отпускается за 65 тысяч рублей за тонну. Стоимость марки АИ-95 за день повысилась на 0,5%, до 76 876 рублей за тонну. Цена летнего дизельного топлива обновила рекорд, поднявшись на 0,83%, до 69 122 рублей за тонну.

В Тюмени в 2024 году оборудуют городской пляж

Власти города намерены оборудовать бесплатные пляжи к следующему году. По предварительным данным, будет 50 таких объектов. Однако, сколько получится пляжей — покажет время.

В Тюмени в 2024 году появятся городские пляжи. По мнению Артура Хачатряна в следующем году обустроят места для бесплатного купания в водоемах. Это будет сделано в тех местах, где вода соответствует нормам. Кроме того, отмечается, что на территории пляжей будут дежурить спасатели. Планируется оборудовать 50 таких пляжей. О точной локации пока говорить не приходится.

Ранее «Наш город» опубликовал статью с информацией о пляжах, где люди тонут чаще всего. В 2022 году из 42 людей, утонувших в Тюменской области, 7 были несовершеннолетними.

«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку

Рэпер Mayot (Артем Никитин) приехал к родным помогать со сбором урожая. Об этом он поведал на своих страницах в соцсетях.

Он нашел время приехать помочь родным на огороде. За кадром его активно хвалят, говоря, что считает парень лучше любого математика.

Молодой исполнитель родился в Тюмени в 1999 году. С 16 лет активно ходил по различным тусовкам, имеет несколько приводов в полицию. В одном из интервью он говорил, что Зарека самый опасный район Тюмени, где он «хапнул горя». Сейчас рэпер живет и работает в Москве, но иногда возвращается в областную столицу.

#Общество#Александр Мязин#Деньги#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы#Итоги
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