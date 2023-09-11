Итоги дня Тюмени: влетели цены на бензин, 50 городских пляжей, рэпер капает картошку

В Тюмени в 2024 году появятся городские пляжи. По мнению Артура Хачатряна в следующем году обустроят места для бесплатного купания в водоемах. Это будет сделано в тех местах, где вода соответствует нормам. Кроме того, отмечается, что на территории пляжей будут дежурить спасатели. Планируется оборудовать 50 таких пляжей. О точной локации пока говорить не приходится.