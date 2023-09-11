«Интеррос», Эрмитаж и Atomyze создали проект по выпуску NFT на предметы искусства

Генеральный директор компании «Интеррос» Сергей Батехин отметил, что одной из целей проекта является привлечение внимания к реставрации. Он пояснил, что токены позволяют запечатлеть предметы искусства в их первоначальном состоянии до реставрации. Средства, полученные в рамках проекта, будут направлены на реставрацию других произведений из коллекции Эрмитажа. Планируется, что в будущем к проекту присоединятся и другие российские музеи.