«Интеррос», Эрмитаж и Atomyze создали проект по выпуску NFT на предметы искусства

Posted Сегодня, 15:09
Published Сегодня, 15:09
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России «Интеррос» совместно с Государственным Эрмитажем и платформой Atomyze создали отечественный аналог NFT-токена.
Впервые выпуск NFT в России проводился без участия иностранных участников. За размещение и оборот созданных цифровых финансовых активов (ЦФА) будет отвечать российская платформа Atomyze. Участники проекта, приобретая токены, пройдут идентификацию на ресурсах Росбанка. Также покупатели токенов получат членство в Клубе цифровых меценатов при Государственном Эрмитаже, пишет newizv.ru.
На первом этапе проекта на платформе Atomyze запущен выпуск NFT-токенов на несколько фресок школы Рафаэля из коллекции Государственного Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу» (XVI век).
Особенность «Цифрового искусства» заключается в том, что только у обладателей токенов сохранится облик картин до реставрации. Благодаря использованию блокчейн-технологии был зафиксирован весь процесс реставрации произведений искусства.
Завкафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств Кирилл Гаврилин подчеркнул, что новые технологии привлекают широкую аудиторию, включая молодежь, к истории искусства и музейным коллекциям. Он также отметил, что цифровые финансовые активы привлекают внимание к реставрации произведений искусства.
Генеральный директор компании «Интеррос» Сергей Батехин отметил, что одной из целей проекта является привлечение внимания к реставрации. Он пояснил, что токены позволяют запечатлеть предметы искусства в их первоначальном состоянии до реставрации. Средства, полученные в рамках проекта, будут направлены на реставрацию других произведений из коллекции Эрмитажа. Планируется, что в будущем к проекту присоединятся и другие российские музеи.