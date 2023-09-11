nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:09

Published Сегодня, 15:09

Modified Сегодня, 15:09

Updated Сегодня, 15:09

«Интеррос», Эрмитаж и Atomyze создали проект по выпуску NFT на предметы искусства

«Интеррос», Эрмитаж и Atomyze создали проект по выпуску NFT на предметы искусства

11 сентября 2023, 15:09
Фото: Росконгресс
В рамках Восточного экономического форума в Приморье представлен новый проект по выпуску цифровых финансовых активов на предметы искусства.

Одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России «Интеррос» совместно с Государственным Эрмитажем и платформой Atomyze создали отечественный аналог NFT-токена.

Впервые выпуск NFT в России проводился без участия иностранных участников. За размещение и оборот созданных цифровых финансовых активов (ЦФА) будет отвечать российская платформа Atomyze. Участники проекта, приобретая токены, пройдут идентификацию на ресурсах Росбанка. Также покупатели токенов получат членство в Клубе цифровых меценатов при Государственном Эрмитаже, пишет newizv.ru.

На первом этапе проекта на платформе Atomyze запущен выпуск NFT-токенов на несколько фресок школы Рафаэля из коллекции Государственного Эрмитажа: «Венера и Амур на дельфинах», «Венера и Адонис» и «Венера, вынимающая занозу» (XVI век).

Особенность «Цифрового искусства» заключается в том, что только у обладателей токенов сохранится облик картин до реставрации. Благодаря использованию блокчейн-технологии был зафиксирован весь процесс реставрации произведений искусства.

Завкафедрой истории искусства и гуманитарных наук МГХПА имени С. Г. Строганова, член-корреспондент Российской академии художеств Кирилл Гаврилин подчеркнул, что новые технологии привлекают широкую аудиторию, включая молодежь, к истории искусства и музейным коллекциям. Он также отметил, что цифровые финансовые активы привлекают внимание к реставрации произведений искусства.

Генеральный директор компании «Интеррос» Сергей Батехин отметил, что одной из целей проекта является привлечение внимания к реставрации. Он пояснил, что токены позволяют запечатлеть предметы искусства в их первоначальном состоянии до реставрации. Средства, полученные в рамках проекта, будут направлены на реставрацию других произведений из коллекции Эрмитажа. Планируется, что в будущем к проекту присоединятся и другие российские музеи.

Подпишитесь
Объявлено имя нового губернатора Тюменской области
Сегодня, 08:23
«Бьют толпой и желают смерти»: почему тюменские школьники чаще страдают от буллинга
Сегодня, 07:35
«Калаш» сунули прям в лицо: правда о нетуристической Турции глазами тюменки
Сегодня, 09:14
Цены на бензин в Тюмени достигли исторического максимума
Сегодня, 14:45
«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку
Сегодня, 11:16
Тюмень вошла в ТОП-туристических городов страны благодаря термальным источникам
Сегодня, 07:55