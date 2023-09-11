Грузовик попал в смертельное ДТП по дороге из Екатеринбурга в Тюмень

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Мужчине было 37 лет. Он жил в Белоярском, Свердловской области. В момент аварии он был пристегнут.
«Водитель грузовика отметил, что ехал из Екатеринбурга в Тюмень. Он увидел легковушку, которая начала выезжать на его полосу, нажал на тормоз, но избежать столкновения ему не удалось», — сообщили в ГИБДД.
Отмечается, что водитель КАМАЗа заплатит штраф, в момент аварии он нарушил правила режима труда и отдыха.
Ранее «Наш город» сообщал, что двое братьев 9-ти и 11-ти лет на квадроцикле врезались в столб. В результате аварии оба ребенка получили серьезные травмы.