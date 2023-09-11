nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:05

Published Сегодня, 12:05

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Авария на трассе Екатеринбург - Тюмень

Грузовик попал в смертельное ДТП по дороге из Екатеринбурга в Тюмень

11 сентября 2023, 12:05
Фото: 1MI
Авария на трассе Екатеринбург - Тюмень
На Тюменском тракте в ночь на 11 сентября Renault Duster выехал на встречку и врезался в КАМАЗ с прицепом. Водитель паркетного внедорожника погиб на месте происшествия.
Сюжет
ДТП

Мужчине было 37 лет. Он жил в Белоярском, Свердловской области. В момент аварии он был пристегнут.

«Водитель грузовика отметил, что ехал из Екатеринбурга в Тюмень. Он увидел легковушку, которая начала выезжать на его полосу, нажал на тормоз, но избежать столкновения ему не удалось», — сообщили в ГИБДД.

Отмечается, что водитель КАМАЗа заплатит штраф, в момент аварии он нарушил правила режима труда и отдыха.

Ранее «Наш город» сообщал, что двое братьев 9-ти и 11-ти лет на квадроцикле врезались в столб. В результате аварии оба ребенка получили серьезные травмы.

Читайте также:
Расстроился и выпил бутылку водки: пьяный тюменец на легковушке чуть не убил ребенка«Крови много»: в Ишиме автомобиль задним ходом наехал на женщину с ребенкомВ Тобольске хоронят семью, чью иномарку разорвало на части в ДТП
#Общество#Происшествия#Александр Мязин#ДТП#Жертвы ДТП#Безопасность на дорогах
Подпишитесь
Объявлено имя нового губернатора Тюменской области
Сегодня, 08:23
«Бьют толпой и желают смерти»: почему тюменские школьники чаще страдают от буллинга
Сегодня, 07:35
«Калаш» сунули прям в лицо: правда о нетуристической Турции глазами тюменки
Сегодня, 09:14
Тюмень вошла в ТОП-туристических городов страны благодаря термальным источникам
Сегодня, 07:55
«Батону не объяснишь, что я звезда»: рэпер Mayot приехал в Тюмень копать картошку
Сегодня, 11:16
Опять -5: в Тюменской области резко похолодает
Сегодня, 08:41