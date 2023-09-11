Эксперты рассказали, какие компоненты шампуня эффективны против перхоти

Posted Сегодня, 20:15
Published Сегодня, 20:15
Modified Сегодня, 20:19
Updated Сегодня, 20:19
Перхоть — это не болезнь, хотя может быть следствием некоторых заболеваний. Это отшелушивание чешуек кожи, которое происходит в естественном процессе обновления клеток. Обычно этот процесс проходит незаметно за 25-30 дней. Но если его ускорение, то появляется перхоть. Исследования показали, что основные причины перхоти — действие грибков и нарушение микробного равновесия на коже головы. Шампуни аптечного сегмента помогут бороться с этими причинами и избавиться от перхоти, пишет RuNews24.Ru.
Что должно быть в составе шампуней от перхоти? Прежде всего, шампунь должен содержать противогрибковые компоненты для борьбы с перхотью. Он также должен быть подходящим для вашего типа волос и кожи головы, контролировать выработку кожного сала, обладать противовоспалительными свойствами, делать волосы гладкими и блестящими, хорошо смываться водой и пениться.
Какие противогрибковые компоненты следует выбирать? Шампуни от перхоти аптечного сегмента используют несколько активных компонентов. Например, пиритион цинка, клотримазол, кетоконазол и амикрозол. Каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Большинство шампуней также содержат другие активные компоненты для придания гладкости, блеска и контроля выработки кожного сала.
Важно помнить, что появление перхоти может быть вызвано не только заболеваниями, но и другими факторами, такими как окрашивание волос, химические воздействия, использование фена и утюжков без термозащиты, неправильно подобранная уходовая косметика и недостаток определенных витаминов и минералов.
При выборе шампуня, важно избегать составов с лаурил сульфатом натрия и лаурет сульфатом натрия, которые могут сушить кожу головы и вызывать раздражение. Лучше выбирать шампуни, в которых указано отсутствие сульфатов в составе.
Большинство активных противогрибковых компонентов являются лекарственными веществами, поэтому предпочтительнее покупать эффективные средства от перхоти в аптеках. Шампуни из магазинов часто содержат низкую концентрацию активных компонентов и могут быть менее эффективными. Кроме того, их стоимость может быть выше при перерасчете на эффективность.
Врачи рекомендуют использовать шампуни аптечного сегмента в соответствии с инструкцией для достижения и поддержания результата.