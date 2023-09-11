Эксперты рассказали, какие компоненты шампуня эффективны против перхоти

Перхоть — общая косметическая проблема как для мужчин, так и для женщин всех возрастов. С приходом осени и зимы она становится еще более актуальной. Первый шаг в борьбе с перхотью — это выбор подходящего шампуня. Но как определить, какой из них действительно эффективен?