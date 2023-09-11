«Единая Россия» набирает 49% голосов на выборах в гордуму Тюмени

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
По данным системы ГАС «Выборы», за ЛДПР проголосовали 15,17% избирателей, партию КПРФ — 8,83% человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области обработано более 99% бюллетеней на выборах губернатора региона. С 78,78% лидирует действующий губернатор Александр Моор (более 1 миллиона голосов избирателей).
Затем идет Денис Садовников от ЛДПР — 8,22%, Иван Левченко от КПРФ набрал 7,94%, справедливоросс Владимир Пискайкин — 3,63% голосов.
В Тюменской области 10 сентября состоялись выборы главы региона и депутатов местных заксобраний. Всего в регионе прошло 36 избирательных кампаний.