Двое детей разбились на квадроцикле под Тюменью

Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье в Тюмени на улице Таллинской произошла авария по вине пьяного водителя Lada, в которой пострадала 8-летняя девочка, пассажирка Ford. Водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения.