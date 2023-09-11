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Двое детей разбились на квадроцикле под Тюменью

Двое детей разбились на квадроцикле под Тюменью

11 сентября 2023, 08:08
Фото: 1MI
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье в селе Ярково. Двое братьев 9-ти и 11-ти лет на квадроцикле врезались в бетонный столб. За рулем транспортного средства находился 9-летний школьник.
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Дети
Фото: ГИБДД

Как выяснилось, покататься детям разрешила мама. В результате аварии оба ребенка получили серьезные травмы. Младший госпитализирован в больницу, старшему медики оказали помощь на месте ДТП.

Мама привлечена к административной ответственности за передачу транспорта лицу, заведомо не имеющего права управления.

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Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье в Тюмени на улице Таллинской произошла авария по вине пьяного водителя Lada, в которой пострадала 8-летняя девочка, пассажирка Ford. Водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения.

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