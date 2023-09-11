Двое детей разбились на квадроцикле под Тюменью

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
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Updated Сегодня, 08:10
Как выяснилось, покататься детям разрешила мама. В результате аварии оба ребенка получили серьезные травмы. Младший госпитализирован в больницу, старшему медики оказали помощь на месте ДТП.
Мама привлечена к административной ответственности за передачу транспорта лицу, заведомо не имеющего права управления.
Ранее «Наш Город» писал, что в воскресенье в Тюмени на улице Таллинской произошла авария по вине пьяного водителя Lada, в которой пострадала 8-летняя девочка, пассажирка Ford. Водитель отечественного авто выехал на полосу встречного движения.