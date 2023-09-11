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Выборы в облдуму

Два кандидата от ЕР победили на довыборах в Тюменскую облдуму

11 сентября 2023, 16:10
Фото: 1MI
Выборы в облдуму
На довыборах в Тюменскую областную думу прошли Андрей Лазарев и Николай Савченко, сообщает информцентр правительства региона.

Андрей Лазарев называется преемником главы крупной тюменской строительной фирмы Мостостроя-11» Николая Руссу.

«Обработано 100% протоколов. 19-й Калининский избирательный округ — победил Андрей Лазарев, „Единая Россия“ — 46,39% голосов — 24 906 человек; 20-й Восточный избирательный округ — победил Николай Савченко, „Единая Россия“ — 44,54% голосов — 16 692 человека», — отмечает информцентр регионального правительства.

Николай Савченко числится спецпредставителем губернатора по вопросам СВО.

Ранее «Наш город» сообщал, что по данным на утро 11 сентября Александр Моор набрал больше 78% на выборах губернатора Тюменской области. Следом за ним расположился Денис Садовников — кандидат от ЛДПР. На третьем месте — Иван Леченко от КПРФ.

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#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы
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