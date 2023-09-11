Два кандидата от ЕР победили на довыборах в Тюменскую облдуму

Ранее «Наш город» сообщал, что по данным на утро 11 сентября Александр Моор набрал больше 78% на выборах губернатора Тюменской области. Следом за ним расположился Денис Садовников — кандидат от ЛДПР. На третьем месте — Иван Леченко от КПРФ.