Для тюменцев осенний отдых за границей будет доступен в четырех странах

Самыми популярными направлениями станут Таиланд, ОАЭ, Турция и Египет. Цены на туры в эти страны начинаются от 140 тысяч рублей (на двоих). В Антальи можно найти номера в трёхзвёздочных отелях на неделю, цена на двоих от 135 тысяч рублей.