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Отдых за границей

Для тюменцев осенний отдых за границей будет доступен в четырех странах

11 сентября 2023, 16:54
Фото: 1MI
Отдых за границей
С 29 октября по 5 ноября в период школьных каникул тюменские туроператуоры ожидают увеличение продаж путёвок за границей.

Самыми популярными направлениями станут Таиланд, ОАЭ, Турция и Египет. Цены на туры в эти страны начинаются от 140 тысяч рублей (на двоих). В Антальи можно найти номера в трёхзвёздочных отелях на неделю, цена на двоих от 135 тысяч рублей.

«Самое недорогое зарубежное направление — Турция. Далее идёт ОАЭ и Таиланд», — сообщил один из туроператоров «Нашему городу».

Дороже слетать в отпуск осенью в Египет. Здесь цены на отдых начинаются от 195 тысяч рублей. При вылете из Екатеринбурга стоимость путёвки может составить 160 тысяч рублей на двоих.

Ранее «Наш город» сообщал, что Турция «закроется» для тюменцев с 16 сентября (останутся только чартерные рейсы), отдых в бархатный сезон будет стоить от 40 тысяч рублей с человека.

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#Общество#Александр Мязин#Новости тюмени#Тюменцы#Летний отдых#Отдых 2023
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