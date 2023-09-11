Что делать при попадании аллергена в организм

После вызова скорой помощи важно следить за состоянием пострадавшего. Расстегните стесняющую одежду, откройте окно, чтобы обеспечить свежий воздух. Если возникает тошнота, поместите человека на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвоты в дыхательные органы. Если у пострадавшего есть зубные протезы, их следует снять. Пока ждете приезда медицинской помощи, положите больного с поднятыми ногами на 45 градусов и не позволяйте ему садиться или вставать.