Что делать при попадании аллергена в организм

Posted Сегодня, 13:54
Published Сегодня, 13:54
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Скорость развития анафилактического шока зависит от того, каким путем аллерген проник в организм. Если аллерген был введен внутривенно, острая реакция проявится уже через 30-60 секунд. Если аллергия вызвана пищей, то реакция может появиться через 15-90 минут, пишет NEWS.ru.
Если шок вызван введением медицинского препарата, его следует немедленно прекратить. При укусе насекомого необходимо сразу же удалить жало и на пораженное место приложить лед. В случае, если анафилаксию вызвала пища, нужно удалить остатки еды из рта, промыть рот и, по возможности, прополоскать желудок.
После вызова скорой помощи важно следить за состоянием пострадавшего. Расстегните стесняющую одежду, откройте окно, чтобы обеспечить свежий воздух. Если возникает тошнота, поместите человека на левый бок, чтобы предотвратить попадание рвоты в дыхательные органы. Если у пострадавшего есть зубные протезы, их следует снять. Пока ждете приезда медицинской помощи, положите больного с поднятыми ногами на 45 градусов и не позволяйте ему садиться или вставать.