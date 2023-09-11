Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области

Стали известны новые результаты выборов губернатора Тюменской области после обработки 97,38% бюллетеней. Данные были размещены на сайте правительства Тюменской области. Согласно предварительным подсчетам, лидером в гонке за место губернатора является действующий глава региона Александр Моор. Он представляет партию «Единая Россия». В ЦИК сообщили, что он получил 78,89% голосов. Этот разрыв является существенным. Для сравнения, Иван Левченко из КПРФ набрал 7,90% голосов избирателей. Следом за ним идет Денис Садовников из ЛДПР. У него 8,17% голосов. Меньше всего голосов у справедливоросса Владимира Пискайкина. Он набрал 3,61% голосов.