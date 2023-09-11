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Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области

Александр Моор лидирует на выборах губернатора Тюменской области

11 сентября 2023, 02:33
Фото: TG-канал губернатора ТО Александра Моора
Накануне, 10 сентября, в регионе прошли выборы губернатора Тюменской области. По результатам обработки почти 98% бюллетеней лидирует действующий глава региона Александр Моор.

Стали известны новые результаты выборов губернатора Тюменской области после обработки 97,38% бюллетеней. Данные были размещены на сайте правительства Тюменской области. Согласно предварительным подсчетам, лидером в гонке за место губернатора является действующий глава региона Александр Моор. Он представляет партию «Единая Россия». В ЦИК сообщили, что он получил 78,89% голосов. Этот разрыв является существенным. Для сравнения, Иван Левченко из КПРФ набрал 7,90% голосов избирателей. Следом за ним идет Денис Садовников из ЛДПР. У него 8,17% голосов. Меньше всего голосов у справедливоросса Владимира Пискайкина. Он набрал 3,61% голосов.

Ранее мы сообщали, что после 6% обработанных бюллетеней оказалось, что Александр Моор набрал 78,67%. Действующий глава региона по-прежнему занимает лидирующие позиции.

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