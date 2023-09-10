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Published Сегодня, 15:04

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Updated Сегодня, 15:10

В Тюменской области закрылись все избирательные участки

В Тюменской области закрылись все избирательные участки

10 сентября 2023, 15:04
Фото: 1MI
В Тюменской области закрылись все избирательные участки. Они завершили работу в 20:00. Жители региона выбирали сегодня губернатора Тюменской области, депутатов местных заксобраний, в том числе Тюменской городской Думы.

Всего 10 сентября, в единый день голосования, на территории Тюменской области состоялись 36 избирательных кампаний.

В настоящее время Избирательная комиссия Тюменской области подводит итоги голосования -идет подсчет голосов кандидатов. По предварительным данным, единый день голосования в регионе прошел без нарушений.

По данным областной избирательной комиссии, явка на выборах в Тюменской области на 16:00 составила 29,23%. На юге Тюменской области свою гражданскую позицию выразили 30% избирателей, в Югре —31,29%, на Ямале —52,27%.

Среди муниципалитетов юга Тюменской области, самая высокая явка зарегистрирована в Аромашевском районе — выбор сделали 72,41% избирателей. Также в лидерах Голышмановский район — 69,75 и Юргинский — 67,28%.

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