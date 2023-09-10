В Тюменской области закрылись все избирательные участки

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Всего 10 сентября, в единый день голосования, на территории Тюменской области состоялись 36 избирательных кампаний.
В настоящее время Избирательная комиссия Тюменской области подводит итоги голосования -идет подсчет голосов кандидатов. По предварительным данным, единый день голосования в регионе прошел без нарушений.
По данным областной избирательной комиссии, явка на выборах в Тюменской области на 16:00 составила 29,23%. На юге Тюменской области свою гражданскую позицию выразили 30% избирателей, в Югре —31,29%, на Ямале —52,27%.
Среди муниципалитетов юга Тюменской области, самая высокая явка зарегистрирована в Аромашевском районе — выбор сделали 72,41% избирателей. Также в лидерах Голышмановский район — 69,75 и Юргинский — 67,28%.