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В Тюменской области озвучили явку на выборах губернатора

В Тюменской области озвучили явку на выборах губернатора

10 сентября 2023, 15:38
Фото: 1MI
Избирательная комиссия Тюменской области озвучила итоги явки. По данным на 19:30 явка на выборы в тюменской матрешке составила 48,08%. На юге Тюменской области проголосовали 51,97% избирателей, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре — 38,72%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 65,83%.

В Ишиме и Ишимском районе проголосовали 93,22% избирателей. Также в числе самых активных избирателей Омутинский и Сладковский районы — здесь на избирательные участки пришли 92,73% и 91,89% граждан соответственно.

По словам председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, председателя Общественной палаты Геннадия Чеботарева, выборы прошли очень четко, организованно и доброжелательно.

«Информация, поступившая от наблюдателей, свидетельствует о том, что нарушений, которые бы допустили участковые избирательные комиссии, не было. Не было и ни одного случая нарушения установленной законодательством избирательных процедур, препятствия свободе волеизъявления. Таким образом, права избирателей были надежно защищены», — отметил он.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. В настоящее время идет подсчет голосов кандидатов.

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