В Тюменской области озвучили явку на выборах губернатора

Posted Сегодня, 15:38
Published Сегодня, 15:38
Modified Сегодня, 15:43
Updated Сегодня, 15:43
В Ишиме и Ишимском районе проголосовали 93,22% избирателей. Также в числе самых активных избирателей Омутинский и Сладковский районы — здесь на избирательные участки пришли 92,73% и 91,89% граждан соответственно.
По словам председателя Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, председателя Общественной палаты Геннадия Чеботарева, выборы прошли очень четко, организованно и доброжелательно.
«Информация, поступившая от наблюдателей, свидетельствует о том, что нарушений, которые бы допустили участковые избирательные комиссии, не было. Не было и ни одного случая нарушения установленной законодательством избирательных процедур, препятствия свободе волеизъявления. Таким образом, права избирателей были надежно защищены», — отметил он.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в 20:00 закрылись все избирательные участки. В настоящее время идет подсчет голосов кандидатов.