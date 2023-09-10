В Тюмени подросток на питбайке попал в ДТП

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:05
Updated Сегодня, 04:05
Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, ребенок ехал на питбайке, не справился с управлением и перевернулся. Мототехнику ему купили родители в день аварии.
Школьник получил много численные травмы. Он доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего происшествия выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП погиб 48-летний водитель Infiniti. Мужчина не правился с управлением и перевернулся.