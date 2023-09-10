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Published Сегодня, 04:03

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Updated Сегодня, 04:05

В Тюмени подросток на питбайке попал в ДТП

В Тюмени подросток на питбайке попал в ДТП

10 сентября 2023, 04:03
Фото: ГИБДД
14-летний подросток пострадал в дорожно-транспортном происшествии в субботу, 9 сентября, в Тюмени. Авария произошла на улице Большой Заречной.
Сюжет
Дети

Как сообщили «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, ребенок ехал на питбайке, не справился с управлением и перевернулся. Мототехнику ему купили родители в день аварии.

Школьник получил много численные травмы. Он доставлен в больницу. Обстоятельства произошедшего происшествия выясняются.

На тюменских трассах устанавливают шериф-балки
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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на федеральной трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП погиб 48-летний водитель Infiniti. Мужчина не правился с управлением и перевернулся.

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#Общество#Происшествия#Тюмень#Валентина Бурнашева#Дети#ДТП#Новости тюмени#Безопасность на дорогах
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