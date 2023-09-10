В Тюмени подорожают яблоки и картофель

Posted Сегодня, 04:45
Published Сегодня, 04:45
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По ее словам, на рост стоимости окажет влияние дефицит овощехранилищ.
«Низкие цены способны удержаться лишь в течение сентября, в том числе из-за дефицита овощехранилищ. Сезонные овощи и фрукты массово дешевеют в августе и сентябре только при доставке их с поля непосредственно в торговые точки. Осенью к цене этих продуктов прибавляется стоимость их хранения», — пояснила Юлия Тулупникова РБК Тюмень.
И добавила, что помимо российских яблок и картофеля на 10-15% в ближайшие месяц вырастут цены на импортные овощи и фрукты из-за роста курса валют.
Ранее «Наш Город» писал, что осенью в Тюменской области подорожают кофе и чай, газированные напитки. Причиной роста цен станет неурожай чая и кофе, а также введение акциза на сахаросодержащие напитки.