В Тюмени открылись 189 площадок фестиваля «Тюменская осень»

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
Также организована викторина «Zнай свой край» — ее победители смогут выиграть автомобили, квартиры, смартфоны, ноутбуки и другие ценные призы. Принять участие в конкурсе могут все жители областной столицы, которым уже исполнилось 18 лет.
Участникам викторины предстоит в двух турах ответить на вопросы о Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится гастромероприятие, на котором лучшие шеф-повара тюменских школ угостят горожан своей выпечкой, в том числе оладьями. Всего планируется испечь порядка 75 тысяч оладий.