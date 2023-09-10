В Тюмени открылись 189 площадок фестиваля «Тюменская осень»

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится гастромероприятие, на котором лучшие шеф-повара тюменских школ угостят горожан своей выпечкой, в том числе оладьями. Всего планируется испечь порядка 75 тысяч оладий.