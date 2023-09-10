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В Тюмени открылись 189 площадок фестиваля «Тюменская осень»

В Тюмени открылись 189 площадок фестиваля «Тюменская осень»

10 сентября 2023, 05:09
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области
В Тюмени стартовал фестиваль «Тюменская осень». Для жителей и гостей областной столице работают 189 праздничных площадок, на которых проходят концертные выступления, ярмарки фермерской продукции, военно-патриотические мероприятия.

Также организована викторина «Zнай свой край» — ее победители смогут выиграть автомобили, квартиры, смартфоны, ноутбуки и другие ценные призы. Принять участие в конкурсе могут все жители областной столицы, которым уже исполнилось 18 лет.

Участникам викторины предстоит в двух турах ответить на вопросы о Тюменской области.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится гастромероприятие, на котором лучшие шеф-повара тюменских школ угостят горожан своей выпечкой, в том числе оладьями. Всего планируется испечь порядка 75 тысяч оладий.

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