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Тюменец прошел через всю Туру пешком

Тюменец прошел через всю Туру пешком

10 сентября 2023, 10:17
Фото: nashgorod.ru
В Тюмени река Тура продолжается мелеть. Несмотря на то, что за последние сутки уровень воды поднялся на 1 сантиметр и теперь составляет 81 сантиметр ниже нулевой отметки, в некоторых местах реку можно перейти вброд.
Видео: ЧС Тюмень

Накануне один из жителей областной столицы прошел через всю Туру пешком — в самом глубоком месте реки вода едва доходила до плеч. По словам старожилов, аналогичная ситуация уже была 50 лет назад.

Горожане считают, что помимо дефицита осадков, малоснежной зимы и жаркого лета, на обмеление Туры негативное влияние оказала и застройка в водоохраной зоне.

«Существует понятие „водоохранная зона“! Администрация города перестаньте разрешать застройку в этой зоне. Так-то это катастрофа, куда делась вода? В Казахстане люди дороги перекрывают, требуют от правительства разобраться, почему нет воды, реки пересыхают», — подчеркнули тюменцы.

По данным тюменских властей, на низкий уровень воды в реках Тюменской области оказал влияние острый дефицит воды в почве и на водосборе — количество осадков зимой и весной этого года было недостаточным, а среднесуточная температура воздуха в летний период составляла на 2-4 градуса выше нормы. В мае 2023 года водность Туры составила 10% нормы.

Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти направили в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о включении мероприятий по расчистке русла Туры в границах областной столицы в новый проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении денежных средств.

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