Тюменец прошел через всю Туру пешком

По данным тюменских властей, на низкий уровень воды в реках Тюменской области оказал влияние острый дефицит воды в почве и на водосборе — количество осадков зимой и весной этого года было недостаточным, а среднесуточная температура воздуха в летний период составляла на 2-4 градуса выше нормы. В мае 2023 года водность Туры составила 10% нормы.