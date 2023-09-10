Тюменец прошел через всю Туру пешком

Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Накануне один из жителей областной столицы прошел через всю Туру пешком — в самом глубоком месте реки вода едва доходила до плеч. По словам старожилов, аналогичная ситуация уже была 50 лет назад.
Горожане считают, что помимо дефицита осадков, малоснежной зимы и жаркого лета, на обмеление Туры негативное влияние оказала и застройка в водоохраной зоне.
«Существует понятие „водоохранная зона“! Администрация города перестаньте разрешать застройку в этой зоне. Так-то это катастрофа, куда делась вода? В Казахстане люди дороги перекрывают, требуют от правительства разобраться, почему нет воды, реки пересыхают», — подчеркнули тюменцы.
По данным тюменских властей, на низкий уровень воды в реках Тюменской области оказал влияние острый дефицит воды в почве и на водосборе — количество осадков зимой и весной этого года было недостаточным, а среднесуточная температура воздуха в летний период составляла на 2-4 градуса выше нормы. В мае 2023 года водность Туры составила 10% нормы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские власти направили в Федеральное агентство водных ресурсов предложения о включении мероприятий по расчистке русла Туры в границах областной столицы в новый проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении денежных средств.