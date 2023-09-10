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ЦИК РФ: Моор лидирует на выборах главы Тюменской области с 78,67%

Моор набрал на выборах главы Тюменской области 78,67% голосов

10 сентября 2023, 18:33
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

ЦИК РФ: Моор лидирует на выборах главы Тюменской области с 78,67%

За действующего губернатора Тюменской области Александра Моора проголосовали 78,67% избирателей или 50 тысяч 546 человек. Такие данные представлены ЦИК РФ по итогам обработки 6,28% протоколов.

Кандидат от партии ЛДПР Денис Садовников набрал 7,44% или 4 тысячи 779 голосов, Иван Левченко от КПРФ — 8,53% или 5 тысяч 481 голос, Владимир Пискайкин от «Справедливой России-Патриоты-За правду» — 3,65% или 2 тысячи 342 голоса избирателей.

Явка на выборы в Тюменской области на 19:30 составила 48,08%. На юге Тюменской области свою проголосовали 51,97% избирателей, в Югре — 38,72%, на Ямале- 65,83%

По информации ЦИК РФ, действующие губернаторы на выборах глав регионов лидируют также в Кемеровской, Омской, Самарской областях и Алтайском крае.

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