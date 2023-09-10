Моор набрал на выборах главы Тюменской области 78,67% голосов

Кандидат от партии ЛДПР Денис Садовников набрал 7,44% или 4 тысячи 779 голосов, Иван Левченко от КПРФ — 8,53% или 5 тысяч 481 голос, Владимир Пискайкин от «Справедливой России-Патриоты-За правду» — 3,65% или 2 тысячи 342 голоса избирателей.