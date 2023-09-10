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Строитель из Тюмени выиграл квартиру во время выборов

Строителю из Тюмени подарили квартиру в прямом эфире

10 сентября 2023, 07:44
Фото: 1MI

Строитель из Тюмени выиграл квартиру во время выборов

В Тюменской области разыграна еще одна квартира. На этот раз в Тюмени — обладателем новой недвижимости стал строитель из областной столицы Сергей.

Мужчина ответил правильно на вопросы суперигры викторины «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень», которая проходит в эфире «Тюменского времени».

Ранее «Наш Город» писал, что жительница поселка Богандинский Тюменского района Татьяна Белоносова выиграла квартиру, ответив правильно на вопросы тематической викторины «Zнай свой край». Женщина рассказала, что регулярно ходит на выборы и принимает участие в различных конкурсах.

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Кроме того, в рамках викторины уже разыграны телевизоры, микроволновые печи, пылесосы и другие призы.

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