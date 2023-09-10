Строителю из Тюмени подарили квартиру в прямом эфире

Posted Сегодня, 07:44
Published Сегодня, 07:44
Modified Сегодня, 08:25
Updated Сегодня, 08:25
Мужчина ответил правильно на вопросы суперигры викторины «Zнай свой край» фестиваля «Тюменская осень», которая проходит в эфире «Тюменского времени».
Ранее «Наш Город» писал, что жительница поселка Богандинский Тюменского района Татьяна Белоносова выиграла квартиру, ответив правильно на вопросы тематической викторины «Zнай свой край». Женщина рассказала, что регулярно ходит на выборы и принимает участие в различных конкурсах.
Кроме того, в рамках викторины уже разыграны телевизоры, микроволновые печи, пылесосы и другие призы.