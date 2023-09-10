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Сколько в месяц зарабатывают тюменские медики?

Сколько в месяц зарабатывают тюменские медики?

10 сентября 2023, 11:56
Фото: 1MI
Тюменские врачи находятся на третьем месте среди регионов Уральского федерального округа по размеру заработной платы. Средний заработок по итогам первого полугодия достиг 113,3 тысячи рублей. По России этот показатель составил 105,4 тысячи рублей.

В Уральском федеральном округе на первом месте по уровню заработной платы врачей находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Ямальцы в среднем зарабатывают 253 тысяч ежемесячно. На втором месте Югра, где средний заработок медиков равен 163 тысячам рублей.

В Свердловской области размер средней заработной платы врачей находится на уровне 100,8 тысяч рублей, в Челябинской и Курганской областях — 94,6 тысяч и 83,6 тысяч рублей.

Средний медперсонал в Тюменской области зарабатывает ежемесячно 57,3 тысячи рублей (по России — 52,7 тысяч рублей). На Ямале заработок среднего медперсонала превышает 129 тысяч рублей, в Югре — 86,4 тысячи рублей.

Средний заработок младшего персонала на юге Тюменской области составляет 55,6 тысяч рублей. По России размер средней заработной платы медработников — 44,9 тысяч рублей.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени медианная заработная плата за год выросла на 31% и достигла 66,6 тысяч рублей. С начала лета она увеличилась на 8%.

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