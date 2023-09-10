Сколько в месяц зарабатывают тюменские медики?

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
В Уральском федеральном округе на первом месте по уровню заработной платы врачей находится Ямало-Ненецкий автономный округ. Ямальцы в среднем зарабатывают 253 тысяч ежемесячно. На втором месте Югра, где средний заработок медиков равен 163 тысячам рублей.
В Свердловской области размер средней заработной платы врачей находится на уровне 100,8 тысяч рублей, в Челябинской и Курганской областях — 94,6 тысяч и 83,6 тысяч рублей.
Средний медперсонал в Тюменской области зарабатывает ежемесячно 57,3 тысячи рублей (по России — 52,7 тысяч рублей). На Ямале заработок среднего медперсонала превышает 129 тысяч рублей, в Югре — 86,4 тысячи рублей.
Средний заработок младшего персонала на юге Тюменской области составляет 55,6 тысяч рублей. По России размер средней заработной платы медработников — 44,9 тысяч рублей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени медианная заработная плата за год выросла на 31% и достигла 66,6 тысяч рублей. С начала лета она увеличилась на 8%.