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Нарушений на избирательных участках Тюменской области не обнаружено

Нарушений на избирательных участках Тюменской области не обнаружено

10 сентября 2023, 08:03
Фото: 1MI
Нарушений в ходе голосования на избирательных участках Тюменской области не выявлено. Об этом сообщил председатель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Тюменской области, председатель Общественной палаты региона Геннадий Чеботарев.

В Тюменской области 10 сентября проходят 36 избирательных кампаний, работают более 2 тысяч избирательных участков. По данным на 10 часов утра на юге Тюменской области явка составила 8,76% избирателей, в Югре — 6,62%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 12,15%.

Как в Тюмени проходит день выборов
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Уже проголосовали действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Иван Левченко, кандидаты в губернаторы от ЛДПР и «Справедливой России — За правду» Денис Садовников и Владимир Пискайкин.

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