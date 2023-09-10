Нарушений на избирательных участках Тюменской области не обнаружено

Posted Сегодня, 08:03
Published Сегодня, 08:03
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В Тюменской области 10 сентября проходят 36 избирательных кампаний, работают более 2 тысяч избирательных участков. По данным на 10 часов утра на юге Тюменской области явка составила 8,76% избирателей, в Югре — 6,62%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 12,15%.
Уже проголосовали действующий губернатор Тюменской области Александр Моор, кандидат в губернаторы Тюменской области от КПРФ Иван Левченко, кандидаты в губернаторы от ЛДПР и «Справедливой России — За правду» Денис Садовников и Владимир Пискайкин.