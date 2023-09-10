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Аромашевский район Тюменской области стал лидером по явке избирателей

На выборах губернатора Тюменской области проголосовала треть избирателей

10 сентября 2023, 10:31
Фото: 1MI

Аромашевский район Тюменской области стал лидером по явке избирателей

В Тюменской области явка избирателей на выборах на 14:00 составила 29,23%. На юге Тюменской области проголосовали 30,36% жителей, в Югре — 24,81%, на Ямале — 39,97%. Об этом сообщил Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.

По его словам, на юге Тюменской области самая высокая явка зарегистрирована в Аромашевском районе — выбор сделали уже 72,41% избирателей. На втором месте по уровню явки Голышмановский район — 69,75%, на третьем Юргинский — 67,28%.

Жалоб, обращений или заявлений по поводу выборов областного уровня не зафиксировано. Нарушений не выявлено.

Как в Тюмени проходит день выборов
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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 10 сентября проходят 36 избирательных кампаний. Работают более 2 тысяч избирательных участков. Проголосовать жители региона могут до 20:00.

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