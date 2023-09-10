На выборах губернатора Тюменской области проголосовала треть избирателей

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 11:02
Updated Сегодня, 11:02
По его словам, на юге Тюменской области самая высокая явка зарегистрирована в Аромашевском районе — выбор сделали уже 72,41% избирателей. На втором месте по уровню явки Голышмановский район — 69,75%, на третьем Юргинский — 67,28%.
Жалоб, обращений или заявлений по поводу выборов областного уровня не зафиксировано. Нарушений не выявлено.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области 10 сентября проходят 36 избирательных кампаний. Работают более 2 тысяч избирательных участков. Проголосовать жители региона могут до 20:00.