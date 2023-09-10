На выборах губернатора Тюменской области проголосовала треть избирателей

Аромашевский район Тюменской области стал лидером по явке избирателей

В Тюменской области явка избирателей на выборах на 14:00 составила 29,23%. На юге Тюменской области проголосовали 30,36% жителей, в Югре — 24,81%, на Ямале — 39,97%. Об этом сообщил Председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.