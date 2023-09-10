Как в Тюмени проходит день выборов

В Тюменской области продолжается единый день голосования. По данным на 10 часов утра, свой выбор уже сделали 8,28% избирателей юга региона, Ямала и Югры. В числе проголосовавших — губернаторы Югры, Ямала и Тюменской области, глава администрации Тюмени, Тобольска и т. д.

Фото: nashgorod.ru В Тюмени работают 315 избирательных участков. Все они оборудованы металлодетекторами, за порядком следят сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции. Каждому избирателю вручают четыре бюллетеня — для выборов депутата городской думы, довыборов депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 (Калининскому г. Тюмени) и депутата облдумы по одномандатному избирательному округу № 20 (Восточному г. Тюмени), губернатора Тюменской области. Фото: nashgorod.ru На 189 площадках проходит фестиваль «Тюменская осень», где можно попробовать и приобрести продукцию местных производителей — от сосисок и рыбы до молочной продукции, в том числе мороженого. Также желающие могут принять участие в викторине «Zнай свой край» и выиграть кондитерские изделия, смартфоны, ноутбуки, автомобили и квартиры. Фото: nashgorod.ru На территории избирательных участках работают буфеты, где можно подкрепиться свежей горячей выпечкой, выпить чай. Организованы концертные выступления. Читайте также: В Тюмени открылись 189 площадок фестиваля «Тюменская осень» 23-летний тюменец на Lada погиб в ДТП на тюменской трассе В Тюмени подорожают яблоки и картофель