Как в Тюмени проходит день выборов

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
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Updated Сегодня, 06:44
В Тюмени работают 315 избирательных участков. Все они оборудованы металлодетекторами, за порядком следят сотрудники Росгвардии, МЧС, полиции.
Каждому избирателю вручают четыре бюллетеня — для выборов депутата городской думы, довыборов депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 19 (Калининскому г. Тюмени) и депутата облдумы по одномандатному избирательному округу № 20 (Восточному г. Тюмени), губернатора Тюменской области.
На 189 площадках проходит фестиваль «Тюменская осень», где можно попробовать и приобрести продукцию местных производителей — от сосисок и рыбы до молочной продукции, в том числе мороженого.
Также желающие могут принять участие в викторине «Zнай свой край» и выиграть кондитерские изделия, смартфоны, ноутбуки, автомобили и квартиры.
На территории избирательных участках работают буфеты, где можно подкрепиться свежей горячей выпечкой, выпить чай. Организованы концертные выступления.