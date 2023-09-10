Итоги недели: выборы губернатора, увольнение Коломийца, вторая волна мобилизации

В Тюмени на этой неделе в местных пабликах был распространен документ, подписанный главой Минобороны России Сергеем Шойгу, в котором содержалась информация о том, что 11 сентября в России, в том числе Тюменской области, начнется вторая волна частичной мобилизации. За два месяца для доукомплектования воинских частей, задействованных в специальной военной операции, в ВС РФ планируют призвать более 200 тысяч человек.