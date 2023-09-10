Итоги недели: выборы губернатора, увольнение Коломийца, вторая волна мобилизации

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
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Updated Сегодня, 12:49
В Тюменской области 10 сентября в 8:00 открылись более 2 тысяч избирательных участков. 315 из них расположены в Тюмени.
В этом году жители региона выбирают губернатора Тюменской области и депутатов в местные представительные органы, в том числе в Тюменскую городскую Думу, а также депутатов областной думы по двух одномандатным округам.
По данным областной избирательной комиссии, на 16:00 на выборах губернатора Тюменской области явка составила 29,23% избирателей. В том числе на юге Тюменской области проголосовали 30% избирателей, в Югре — 31,29%, на Ямале — 52,27%.
По словам председателя избиркома Игоря Халина, в этом году на выборах активность избирателей высокая. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано.
Одновременно с выборами в Тюменской области проходит фестиваль «Тюменская осень», в рамках которого проходят ярмарки товаров местных производителей, концерты, викторины, участники которой могут выиграть квартиры и автомобили. Первые ценные призы уже разыграны среди тюменцев.
В начале этой недели стало известно, что руководитель УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец ушел в отставку. Врио начальника УМВД по Тюменской области назначен Вячеслав Шуляк, ранее занимавший кресло заместителя.
По словам источников, новый глава управления МВД будет назначен до ноября. По предварительным данным, кресло главы тюменского УМВД займет силовик из другого региона. На рассмотрении в настоящее время находятся несколько кандидатур, в числе которых министр внутренних дел Татарстана, генерал-лейтенант Артем Хохорин.
В Тюмени на этой неделе в местных пабликах был распространен документ, подписанный главой Минобороны России Сергеем Шойгу, в котором содержалась информация о том, что 11 сентября в России, в том числе Тюменской области, начнется вторая волна частичной мобилизации. За два месяца для доукомплектования воинских частей, задействованных в специальной военной операции, в ВС РФ планируют призвать более 200 тысяч человек.
Как выяснилось, документ оказался фейковым — с опровержением уже выступили глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, ряд российских губернаторов.
Тюменские юристы уже также уверены в том, что документ не является подлинным и отмечают, что такой вброс создан исключительно для того, чтобы создать панику в регионах России.
На этой неделе уровень воды в тюменской Туре обновил данные исторического минимума — 6 сентября вода опустилась до -85 сантиметров над нулевой отметкой. За неделю, несмотря на дожди и ливни в области, уровень воды упал на 7 сантиметров. При этом со стороны тюменских властей каких-либо экстренных мер не предпринимается.
Чиновники утверждают, что обмеление рек в настоящее время наблюдается не только в Тюмени и Тюменской области, но и в ближайших регионах.
«Не разработано какого-либо научного или нормативного подхода к вопросам повышения уровня воды в реке. Основной причиной понижения уровня воды в реке Тура является природный фактор — наступление периода маловодных лет», — пояснили специалисты.
Впрочем, предложения о включении мероприятий по расчистке реки Туры в границах Тюмени в новый федеральный проект по экологическому оздоровлению водных объектов и выделении финансирования в Федеральное агентство водных ресурсов тюменские власти все-таки направили. Но подчеркнули, что выделение денежных средств из федерального бюджета на очистку и проведение необходимых работ, на уровне воды в Туре существенно не скажутся.
Целью таких мероприятий является экологическое оздоровление водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения, которые не влияют на повышение уровня воды в поверхностных водных объектах.
Сегодня, 10 сентября, уровень воды в Туре составляет -81 сантиметр над нулем поста. Но в некоторых местах реку можно перейти вброд, что продемонстрировал один из жителей областной столицы.