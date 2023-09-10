Искусственный интеллект впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке

Симфония в четырех частях написана в классической структуре. В первой и второй частях солировали музыканты-виртуозы из Китая, нейросетевая модель от Сбера SymFormer управляла экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвертой частях прозвучала импровизация от SymFormer в режиме реального времени. По задумке композитора нейросеть переосмыслила симфонию, изменив и дополнив ее, и стала участником творческого процесса и соавтором композиции.