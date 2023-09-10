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Искусственный интеллект впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке

Искусственный интеллект впервые в мире солировал на концерте ВЭФ во Владивостоке

10 сентября 2023, 12:39
Фото: Сбер
Концерт, где искусственный интеллект от «Сбера» впервые в мире стал солистом и импровизатором, состоялся в рамках культурной программы Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке, передает РИА Новости.

Симфония № 1 «Космос», написанная музыкантом и композитором Петром Дрангой для искусственного интеллекта и Большого симфонического оркестра при участии солистов-виртуозов из Китая, прозвучала на Приморской сцене Мариинского театра.

Симфония в четырех частях написана в классической структуре. В первой и второй частях солировали музыканты-виртуозы из Китая, нейросетевая модель от Сбера SymFormer управляла экспрессивностью исполнения непосредственно на сцене с помощью виртуального синтезатора. В третьей и четвертой частях прозвучала импровизация от SymFormer в режиме реального времени. По задумке композитора нейросеть переосмыслила симфонию, изменив и дополнив ее, и стала участником творческого процесса и соавтором композиции.

Фото: Сбер

Дополнительным элементом стал арт-объект, символизирующий нейромузыканта, — техно-матрешка. Центром музыкальной инсталляции, по информации организаторов, стала SberBoom — мощная умная колонка с виртуальным ассистентом Салют.

Организаторы просили не аплодировать зрителей в паузах между частями, но публика все же не удержалась, слышались крики «браво» и аплодисменты.

Фото: Сбер

VIII Восточный экономический форум состоится 10–13 сентября 2023 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

#Общество#Сбербанк#Концерты#Арт-объект#Владивосток#Сбер#Анастасия Имамахметова#Искусственный интеллект
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