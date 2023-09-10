Игорь Халин: в Тюменской области проголосовали 19,96% избирателей

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 09:00
Updated Сегодня, 09:00
В Югре явка на выборах составила более 16,02% (185 тысяч человек), На Ямале — 24,86% (более 88 тысяч жителей). Об этом сообщил в ходе брифинга председатель избирательной комиссии Тюменской области Игорь Халин.
«Активность избирателей высокая. Люди идут на выборы с хорошим настроением. По выборам депутатов Тюменской городской Думы поступило 33 обращения. В настоящее время часть из них уже проверена, часть проверяется. Серьезных нарушений на выборах не зарегистрировано», — сообщил Игорь Халин.
По его словам, в некоторых муниципалитетах юга Тюменской области явка избирателей превысила 46%. В лидеры вышли Голышмановский городской округ, Абатский, Ишимский, Юргинский, Омутинский и Сладковский районы. Среди городов самую большую явку избирателей на данный момент продемонстрировали жители Ишима.
В Тюмени к полудню свою гражданскую позицию выразили 14,4 избирателей.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области в единый день голосования, 10 сентября, проходят 36 избирательных кампаний. Жители региона выбирают губернатора, депутатов местных заксобраний. В областной столице проходят выборы депутатов городской думы восьмого созыва.