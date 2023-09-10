Игорь Халин: в Тюменской области проголосовали 19,96% избирателей

Явка на выборы в Тюменской области составила 19,96%

В Тюменской области по данным на 12 часов утра проголосовали 19,96% избирателей или более 590 тысяч человек. В том числе на юге Тюменской области свой выбор сделали 22,38% или 260 тысяч человек.