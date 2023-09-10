Губернатор Александр Моор проголосовал на выборах

Posted Сегодня, 06:57
Published Сегодня, 06:57
Modified Сегодня, 07:00
Updated Сегодня, 07:00
«Проголосовал с утра на своём избирательном участке. Людей много, пришлось даже постоять в очереди, чтобы получить бюллетени. С хорошим настроением выполнил гражданский долг», — сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
В Тюменской области сегодня до 20:00 будут работать порядка 2,5 тысяч избирательных участков. В регионе проходят 36 избирательных кампаний. В Тюмени — выборы депутатов городской думы. По данным на 10 часов утра на юге Тюменской области на выборах проголосовали 8,76% избирателей, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре — 6,62%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 12,15%.