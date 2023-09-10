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Губернатор Александр Моор проголосовал на выборах

Губернатор Александр Моор проголосовал на выборах

10 сентября 2023, 06:57
Фото: 1MI
Действующий губернатор Тюменской области Александр Моор в числе первых избирателей проголосовал на выборах главы региона.
Видео: тг-канал Александр Моор
«Проголосовал с утра на своём избирательном участке. Людей много, пришлось даже постоять в очереди, чтобы получить бюллетени. С хорошим настроением выполнил гражданский долг», — сообщил Александр Моор в своем тг-канале.
Как в Тюмени проходит день выборов
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В Тюменской области сегодня до 20:00 будут работать порядка 2,5 тысяч избирательных участков. В регионе проходят 36 избирательных кампаний. В Тюмени — выборы депутатов городской думы. По данным на 10 часов утра на юге Тюменской области на выборах проголосовали 8,76% избирателей, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре — 6,62%, в Ямало-Ненецком автономном округе — 12,15%.

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