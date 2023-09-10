Глава администрации Тюмени Кухарук проголосовал на выборах

В городском Дворце творчества и спорта «Пионер» работает центр общественного наблюдения за выборами. Общественные наблюдатели, представители кандидатов, партий и все желающие могут наблюдать за процессом голосования — на плазменных панелях в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий.