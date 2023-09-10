Глава администрации Тюмени Кухарук проголосовал на выборах

Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
10 сентября в регионе проходит 36 избирательных кампаний. Например, жители Тюмени сегодня выбирают депутатов Тюменской городской Думы, губернатора Тюменской области, двух депутатов областной думы по одномандатным избирательным округам № 19 (Калининскому г. Тюмени) и № 20 (Восточному г. Тюмени).
В городском Дворце творчества и спорта «Пионер» работает центр общественного наблюдения за выборами. Общественные наблюдатели, представители кандидатов, партий и все желающие могут наблюдать за процессом голосования — на плазменных панелях в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий.
Маломобильные избиратели могут проголосовать на дому если позвонят в участковую избирательную комиссию до 14:00. Узнать номер своего избирательного участка можно по телефону горячей линии избирательной комиссии Тюменской области +7 (3452) 426 — 772.
10 сентября работают выездные избирательные комиссии. Переносные ящики после голосования избирателей на дому передадут в помещение под видеонаблюдение до окончания выборов. Их вскроют после восьми часов вечера вместе с урнами, которые находятся на избирательном участке.
Организована работа горячей линии. По вопросам по единому дню голосования можно звонить по многоканальному телефону 8- 800-201-00-72.