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Глава администрации Тюмени Кухарук проголосовал на выборах

Глава администрации Тюмени Кухарук проголосовал на выборах

10 сентября 2023, 04:11
Фото: Темы Тюмени
Руслан Кухарук проголосовал на выборах губернатора Тюменской области, депутатов городской и областной дум. Избирательные участки в регионе открылись в 8 часов утра и будут работать до 20:00.

10 сентября в регионе проходит 36 избирательных кампаний. Например, жители Тюмени сегодня выбирают депутатов Тюменской городской Думы, губернатора Тюменской области, двух депутатов областной думы по одномандатным избирательным округам № 19 (Калининскому г. Тюмени) и № 20 (Восточному г. Тюмени).

В городском Дворце творчества и спорта «Пионер» работает центр общественного наблюдения за выборами. Общественные наблюдатели, представители кандидатов, партий и все желающие могут наблюдать за процессом голосования — на плазменных панелях в режиме онлайн транслируется изображение из участковых избирательных комиссий.

Маломобильные избиратели могут проголосовать на дому если позвонят в участковую избирательную комиссию до 14:00. Узнать номер своего избирательного участка можно по телефону горячей линии избирательной комиссии Тюменской области +7 (3452) 426 — 772.

10 сентября работают выездные избирательные комиссии. Переносные ящики после голосования избирателей на дому передадут в помещение под видеонаблюдение до окончания выборов. Их вскроют после восьми часов вечера вместе с урнами, которые находятся на избирательном участке.

Организована работа горячей линии. По вопросам по единому дню голосования можно звонить по многоканальному телефону 8- 800-201-00-72.

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