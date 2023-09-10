Для тюменцев сегодня испекут 75 тысяч оладий

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 8 часов утра открылись избирательные участки. В городском Дворце творчества и спорта «Пионер» работает центр общественного наблюдения за выборами. 10 сентября в регионе проходит 36 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Тюменской области.