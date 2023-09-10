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Для тюменцев сегодня испекут 75 тысяч оладий

Для тюменцев сегодня испекут 75 тысяч оладий

10 сентября 2023, 04:28
В Тюмени 10 сентября в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится гострономическое мероприятие, на котором лучшие шеф-повара школьных столовых представят свежую выпечку, буфетную продукцию и главное блюдо дня — оладьи.

По словам директора по производству комбината школьного питания «Центральный» Натальи Наместниковой, будет организована дегустация блюд и их продажа. Повара планируют планирут приготовить минимум 75 тысяч оладушек и порядка 100 тысяч выпечки.

Попробовать продукцию тюменцы смогут на базе тюменских школ с 08:30 до 19:00.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 8 часов утра открылись избирательные участки. В городском Дворце творчества и спорта «Пионер» работает центр общественного наблюдения за выборами. 10 сентября в регионе проходит 36 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Тюменской области.

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#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Новости тюмени#Тюменцы#Выборы#Фестиваль#Фестивали#Выборы губернатора
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