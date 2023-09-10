Для тюменцев сегодня испекут 75 тысяч оладий

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
По словам директора по производству комбината школьного питания «Центральный» Натальи Наместниковой, будет организована дегустация блюд и их продажа. Повара планируют планирут приготовить минимум 75 тысяч оладушек и порядка 100 тысяч выпечки.
Попробовать продукцию тюменцы смогут на базе тюменских школ с 08:30 до 19:00.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в 8 часов утра открылись избирательные участки. В городском Дворце творчества и спорта «Пионер» работает центр общественного наблюдения за выборами. 10 сентября в регионе проходит 36 избирательных кампаний, в том числе выборы губернатора Тюменской области.