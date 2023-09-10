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«Бабьему лету» быть: синоптики рассказали, когда в Тюмень придет тепло

«Бабьему лету» быть: синоптики рассказали, когда в Тюмень придет тепло

10 сентября 2023, 11:29
Фото: 1MI
В Тюмень на следующей неделе придет «бабье лето». В отдельные дни температура воздуха поднимется до +21.+23. По прогнозам синоптиков Gismeteo, небесная канцелярия будет радовать жителей областной столицы теплом на протяжении двух недель.

В понедельник, 11 сентября, в Тюмени ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +9…+11 в ночные часы и +13…+15 в светлое время суток. Во вторник и среду потеплеет до +16…+18. В эти дни также ожидаются осадки в виде дождя.

В четверг, 14 сентября, метеорологи обещают солнечную погоду. Столбики термометров в этот день поднимутся до +18…+20. Пятница и выходные дни пройдут при переменной облачности, максимальная температура воздуха составит +18…+19.

В понедельник, 18 августа, немного похолодает — столбики термометров опустятся до +14…+16. Прохлада продержится два дня, после чего воздух в Тюмень вновь вернется тепло. В пятницу, 22 сентября, термометры покажут +22…+23.

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Ранее «Наш Город» писал, что синоптики сообщали о том, что на Тюмень в день выборов, 10 сентября, обрушатся ливневые дожди и сильный ветер. Пока прогнозы метеорологов не сбылись.

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