«Бабьему лету» быть: синоптики рассказали, когда в Тюмень придет тепло

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
В понедельник, 11 сентября, в Тюмени ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +9…+11 в ночные часы и +13…+15 в светлое время суток. Во вторник и среду потеплеет до +16…+18. В эти дни также ожидаются осадки в виде дождя.
В четверг, 14 сентября, метеорологи обещают солнечную погоду. Столбики термометров в этот день поднимутся до +18…+20. Пятница и выходные дни пройдут при переменной облачности, максимальная температура воздуха составит +18…+19.
В понедельник, 18 августа, немного похолодает — столбики термометров опустятся до +14…+16. Прохлада продержится два дня, после чего воздух в Тюмень вновь вернется тепло. В пятницу, 22 сентября, термометры покажут +22…+23.
Ранее «Наш Город» писал, что синоптики сообщали о том, что на Тюмень в день выборов, 10 сентября, обрушатся ливневые дожди и сильный ветер. Пока прогнозы метеорологов не сбылись.