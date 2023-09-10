«Бабьему лету» быть: синоптики рассказали, когда в Тюмень придет тепло

В понедельник, 11 сентября, в Тюмени ожидаются кратковременные дожди, температура воздуха +9…+11 в ночные часы и +13…+15 в светлое время суток. Во вторник и среду потеплеет до +16…+18. В эти дни также ожидаются осадки в виде дождя.