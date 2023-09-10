23-летний тюменец на Lada погиб в ДТП на тюменской трассе

Posted Сегодня, 04:57
Published Сегодня, 04:57
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Updated Сегодня, 04:59
По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Priora не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. Молодого человека выбросило из автомобиля, от полученных травм он скончался.
Возможно, автомобилист не был пристегнут ремнем безопасности. В машине обнаружена пустая тара из-под алкогольного напитка. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП погиб 48-летний летний водитель иномарки. Мужчина не правился с управлением авто и вылетел в кювет.