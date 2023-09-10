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23-летний тюменец на Lada погиб в ДТП на тюменской трассе

23-летний тюменец на Lada погиб в ДТП на тюменской трассе

10 сентября 2023, 04:57
Фото: ГИБДД
23-летний тюменец погиб в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром в Нижнетавдинском районе. Трагедия случилась на 23-м километре трассы Нижняя Тавда — Картымская.
Сюжет
ДТП
Видео: ГИБДД

По предварительным данным, 23-летний водитель Lada Priora не справился с управлением автомобилем на затяжном повороте, вылетел с проезжей части в кювет и перевернулся. Молодого человека выбросило из автомобиля, от полученных травм он скончался.

Фото: ГИБДД

Возможно, автомобилист не был пристегнут ремнем безопасности. В машине обнаружена пустая тара из-под алкогольного напитка. Обстоятельства произошедшей трагедии выясняются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в субботу вечером на трассе Екатеринбург — Тюмень в ДТП погиб 48-летний летний водитель иномарки. Мужчина не правился с управлением авто и вылетел в кювет.

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