В Тюменской области выборы губернатора пройдут под прицелом камер

Posted Сегодня, 04:30
Published Сегодня, 04:30
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Updated Сегодня, 04:32
По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, в целом видеокамерами охвачено порядка 35% избирательных участков, что составляет более 60 процентов избирателей от общей численности.
«Масштабы серьезные, и они не меньше, чем, например, на выборах президента России в 2018 году», — подчеркнул Игорь Халин.
Систему видеонаблюдения подготовил и проверил ее работоспособность «Ростелеком». Также компания смонтировала видеостену, размещенную в «Пионере», с возможностью просмотра изображений с 48 камер, транслирующих ход голосования, и обеспечил передачу данных в режиме реального времени на служебный портал, пишет ИА «Тюменская линия».
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени единый день голосования состоится 10 сентября. Жители региона выберут губернатора Тюменской области. Также в этот день состоятся выборы депутатов городской думы, довыборы депутатов облдумы, выборы депутатов районных дум.