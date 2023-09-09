В Тюменской области выборы губернатора пройдут под прицелом камер

Систему видеонаблюдения подготовил и проверил ее работоспособность «Ростелеком». Также компания смонтировала видеостену, размещенную в «Пионере», с возможностью просмотра изображений с 48 камер, транслирующих ход голосования, и обеспечил передачу данных в режиме реального времени на служебный портал, пишет ИА «Тюменская линия».