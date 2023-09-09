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В Тюменской области выборы губернатора пройдут под прицелом камер

В Тюменской области выборы губернатора пройдут под прицелом камер

9 сентября 2023, 04:30
Фото: 1MI
Более 750 видеокамер установили на 377 избирательных участках Тюменской области из 1062 в преддверии единого дня голосования. Они размещены так, чтобы не была нарушена тайна голосования.

По словам председателя избирательной комиссии Тюменской области Игоря Халина, в целом видеокамерами охвачено порядка 35% избирательных участков, что составляет более 60 процентов избирателей от общей численности.

«Масштабы серьезные, и они не меньше, чем, например, на выборах президента России в 2018 году», — подчеркнул Игорь Халин.

Систему видеонаблюдения подготовил и проверил ее работоспособность «Ростелеком». Также компания смонтировала видеостену, размещенную в «Пионере», с возможностью просмотра изображений с 48 камер, транслирующих ход голосования, и обеспечил передачу данных в режиме реального времени на служебный портал, пишет ИА «Тюменская линия».

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени единый день голосования состоится 10 сентября. Жители региона выберут губернатора Тюменской области. Также в этот день состоятся выборы депутатов городской думы, довыборы депутатов облдумы, выборы депутатов районных дум.

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