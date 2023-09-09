В тюменском УБЭПе назначен врио начальника

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
Modified Сегодня, 06:01
Updated Сегодня, 06:01
Информация об этом опубликована на официальном сайте тюменского УМВД, в разделе «График приема граждан руководящим составом УМВД России по Тюменской области на сентябрь 2023 года». Ранее Иван Рыжук занимал должность заместителя начальника отдела по борьбе с налоговыми преступлениями и защите бюджетных средств УЭБиПК УМВД по Тюменской области.
Одновременно с этим начальник Управления до сих пор значится Алексей Похиленко. По предварительным данным, в настоящее время он находится в отпуске. По словам инсайдеров, после завершения отпуска он подаст рапорт об увольнении.
Ранее «Наш Город» писал, что на этой неделе стало известно, что Леонид Коломиец уволился с должности начальника УМВД России по Тюменской области. Врио начальника назначен полковник полиции Шуляк Вячеслав Анатольевич. По данным источников, новый руководитель в УМВД появится до ноября — им станет силовик из другого региона.