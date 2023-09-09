В день выборов, 10 сентября, на Тюмень обрушатся ливневые дожди

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Также существенно похолодает — максимальная температура воздуха в этот день составит +9…+13.
Понедельник, 11 сентября, солнцем и теплом жителей областной столицы тоже не порадует — в течение дня ожидаются дожди, а термометры не поднимутся выше +12…+15. В среду и четверг осадки прекратятся и потеплеет до +16…+18.
Пятница, 15 сентября, станет самым теплым днем новой рабочей недели — ночью термометры не опустятся ниже +7….+9, а к полудню воздух прогреется до +19…+20.
Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области ночью 9 и 10 сентября ожидаются заморозки до 0…-5. О похолодании сообщили метеорологи филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.