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В день выборов, 10 сентября, на Тюмень обрушатся ливневые дожди

В день выборов, 10 сентября, на Тюмень обрушатся ливневые дожди

9 сентября 2023, 10:36
Фото: 1MI
Осадки на протяжении всего дня, ветер до 11 метров в секунду обещают синоптики Gismeteo. По прогнозам метеорологов, за воскресенье выпадет почти четверть месячной нормы осадков.

Также существенно похолодает — максимальная температура воздуха в этот день составит +9…+13.

Понедельник, 11 сентября, солнцем и теплом жителей областной столицы тоже не порадует — в течение дня ожидаются дожди, а термометры не поднимутся выше +12…+15. В среду и четверг осадки прекратятся и потеплеет до +16…+18.

Пятница, 15 сентября, станет самым теплым днем новой рабочей недели — ночью термометры не опустятся ниже +7….+9, а к полудню воздух прогреется до +19…+20.

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Ранее «Наш Город» писал, что на территории Тюменской области ночью 9 и 10 сентября ожидаются заморозки до 0…-5. О похолодании сообщили метеорологи филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии.

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