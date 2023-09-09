Тюменцы побили рекорд по автокредитам

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
При этом, большую часть кредитных средств, 60%, тюменцы взяли на приобретение подержанных авто. Средний чек составил 1,4 миллиона рублей, что на 70 тысяч превышает аналогичный показатель июля этого года, пишет РБК Тюмень.
По данным Авито Авто, в Тюменской области в июне–августе доля иномарок в структуре предложения авто с пробегом не летом 2023 года составила 74,5%. Самыми популярными продаваемыми моделями стали Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus, Toyota Camry и Daewoo Nexia. Их средняя стоимость составляла 1 миллион 54 тысячи рублей.
Ранее «Наш Город» в Тюмени в сентябре начнутся продажи Volkswagen и Škoda. Поставку новых авто в регион будет осуществлять AGR Automotive Group из Китая.