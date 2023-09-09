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Тюменцы побили рекорд по автокредитам

Тюменцы побили рекорд по автокредитам

9 сентября 2023, 08:21
Фото: 1MI
Около 500 автомобилей купили в кредит в августе жители Тюменской области на общую сумму 668 миллионов рублей. Это на 20% больше, чем месяцем ранее и в 3,8 раза больше, чем в августе 2022 года.

При этом, большую часть кредитных средств, 60%, тюменцы взяли на приобретение подержанных авто. Средний чек составил 1,4 миллиона рублей, что на 70 тысяч превышает аналогичный показатель июля этого года, пишет РБК Тюмень.

По данным Авито Авто, в Тюменской области в июне–августе доля иномарок в структуре предложения авто с пробегом не летом 2023 года составила 74,5%. Самыми популярными продаваемыми моделями стали Hyundai Solaris, Kia Rio, Ford Focus, Toyota Camry и Daewoo Nexia. Их средняя стоимость составляла 1 миллион 54 тысячи рублей.

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Ранее «Наш Город» в Тюмени в сентябре начнутся продажи Volkswagen и Škoda. Поставку новых авто в регион будет осуществлять AGR Automotive Group из Китая.

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