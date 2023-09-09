Тюменцу грозит миллионный штраф за вылов кранокнижного осетра

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Рыбак нанес водным биоресурсам ущерб в размере 450 тысячи тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет или штраф в размере 1 миллиона рублей.
Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе трое браконьеров выловили более двух тысяч особей краснокнижного осетра и стерляди. Они нанесли ущерб водным ресурсам в размере 60 миллионов рублей.