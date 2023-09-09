Тюменцу грозит миллионный штраф за вылов кранокнижного осетра

Рыбак нанес водным биоресурсам ущерб в размере 450 тысячи тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет или штраф в размере 1 миллиона рублей.