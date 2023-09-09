nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Тюменцу грозит миллионный штраф за вылов кранокнижного осетра

Тюменцу грозит миллионный штраф за вылов кранокнижного осетра

9 сентября 2023, 12:16
Фото: Уральская транспортная прокуратура
Жителя Тюменской области будут судить за вылов сибирского осетра, занесенного в Красную книгу. При помощи запрещенной снасти «самолова» браконьер добыл порядка 30 килограммов рыбы на 823-м километре реки Иртыш.
Сюжет
Рыба

Рыбак нанес водным биоресурсам ущерб в размере 450 тысячи тысяч рублей. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов». Ему грозит лишение свободы на срок до 4 лет или штраф в размере 1 миллиона рублей.

Расследование уголовного дела находится на контроле Уральской транспортной прокуратуры.

В Тюменской области браконьеров и поджигателей ловят с помощью беспилотников
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе трое браконьеров выловили более двух тысяч особей краснокнижного осетра и стерляди. Они нанесли ущерб водным ресурсам в размере 60 миллионов рублей.

Читайте также:
«Это не гранола и не киш»: тюменцы возмущены питанием детей в школеНа тюменских трассах устанавливают шериф-балкиВ день выборов, 10 сентября, на Тюмень обрушатся ливневые дожди
#Общество#Тюмень#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Новости тюмени#Тюменцы#Браконьеры#Рыба#Осетр
Подпишитесь
Тюменец предложил обустроить велодорожки в память о погибшей 15-летней спортсменке
Вчера, 09:29
Тюменцев испугала строящаяся в частном секторе на Московском тракте незаконная мечеть
7 сентября, 11:30
Нового начальника УМВД в Тюмени назначат до конца осени
Вчера, 04:32
Тюменки стали чаще искать работу. Почему?
Вчера, 07:17
38-летний тюменец попал на СВО из колонии и пропал
Вчера, 12:48
Погода в Тюмени, Тобольске, Ялуторовске, Ишиме на выходные 10 и 11 сентября
Вчера, 14:43