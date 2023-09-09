Тюменскую компанию «Этажи» наказали рублем за уловки в рекламе

Posted Сегодня, 04:53
Published Сегодня, 04:53
Modified Сегодня, 05:42
Updated Сегодня, 05:42
Хитрости в рекламных материалах ипотеки для семей с детьми и ставкой от 5,7% и ипотеки с поддержкой от 7,1% обнаружили специалисты федеральной антимонопольной службы.
«У антимонопольных органов и судов сформировался единый подход, что нечитаемая информация считается отсутствующей в рекламе. В наших случаях отсутствующим признано наименование банка, которым предоставляется ипотека, а также иных сведений, влияющих на ее конечную стоимость — например, необходимость страховки, размера первого взноса, суммы и срока кредитования», — пояснили в пресс-службе УФАС.
Штраф в размере 100 тысяч рублей ООО «Этажи» должно заплатить в течение 60-ти дней с момента получения постановления.
Ранее «Наш Город» писал, что глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил в интервью журналу Forbes, что по итогам 2023 года выручка риэлтерской компании достигнет 15-17 миллиардов рублей. В 2022 году компания заработала 14 миллиардов.