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Тюменское УФАС оштрафовало «Этажи» за нечестную рекламу

Тюменскую компанию «Этажи» наказали рублем за уловки в рекламе

9 сентября 2023, 04:53
Фото: 1MI

Тюменское УФАС оштрафовало «Этажи» за нечестную рекламу

Тюменское агентство недвижимости «Этажи» оштрафовали на 100 тысяч рублей за рекламу ипотеки. Компания напечатала важные условия ипотечного кредита нечитаемым текстом.

Хитрости в рекламных материалах ипотеки для семей с детьми и ставкой от 5,7% и ипотеки с поддержкой от 7,1% обнаружили специалисты федеральной антимонопольной службы.

«У антимонопольных органов и судов сформировался единый подход, что нечитаемая информация считается отсутствующей в рекламе. В наших случаях отсутствующим признано наименование банка, которым предоставляется ипотека, а также иных сведений, влияющих на ее конечную стоимость — например, необходимость страховки, размера первого взноса, суммы и срока кредитования», — пояснили в пресс-службе УФАС.

Штраф в размере 100 тысяч рублей ООО «Этажи» должно заплатить в течение 60-ти дней с момента получения постановления.

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Ранее «Наш Город» писал, что глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов сообщил в интервью журналу Forbes, что по итогам 2023 года выручка риэлтерской компании достигнет 15-17 миллиардов рублей. В 2022 году компания заработала 14 миллиардов.

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