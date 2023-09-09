Тюменский дом «Борки» каждый год принимает у себя порядка 250 детей

Posted 9 сентября, 10:51
Published 9 сентября, 10:51
Modified Сегодня, 01:41
Updated Сегодня, 01:41
В 2017 году дом «Борки» стал филиалом регионального центра «Семья», в этом году ему исполнилось 89 лет. Сейчас он официально называется «Дом социальной реабилитации детей и семей „Борки“».
Здесь стараются сделать все, чтобы сохранить домашние условия: ребята живут маленькими семьями, в комнатах есть и своя небольшая кухонька. Воспитатели и нянечки живут с ребятами постоянно, создавая и поддерживая «домашнюю» атмосферу. А специалисты по социальной работе с детьми сопровождают их вне «семьи» — в школе, на занятия кружков и секция, вместе с детьми выезжают на городские праздники…
Перед новым учебным годом в «Борках» прошла традиционная конференция «Шаг в будущее», на которой встретились дети, сотрудники дома и бывшие воспитанники. Ребята и взрослые приняли участие в творческих мастер-классах, а завершилось праздничное мероприятие яркой шоу-программой. Тех, кто закончил 9 и 11 класс, посвятили в члены созданной пять лет назад Ассоциации выпускников. Эта организация помогает поддерживать связь с бывшими воспитанниками, развивает систему наставничества.