Тюменский дом «Борки» каждый год принимает у себя порядка 250 детей

Здесь стараются сделать все, чтобы сохранить домашние условия: ребята живут маленькими семьями, в комнатах есть и своя небольшая кухонька. Воспитатели и нянечки живут с ребятами постоянно, создавая и поддерживая «домашнюю» атмосферу. А специалисты по социальной работе с детьми сопровождают их вне «семьи» — в школе, на занятия кружков и секция, вместе с детьми выезжают на городские праздники…