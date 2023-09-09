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Posted 9 сентября, 10:51

Published 9 сентября, 10:51

Modified Сегодня, 01:41

Updated Сегодня, 01:41

Тюменский дом «Борки» каждый год принимает у себя порядка 250 детей

Тюменский дом «Борки» каждый год принимает у себя порядка 250 детей

9 сентября 2023, 10:51
Фото: 1MI
Ежегодно через детский дом в селе Борки Тюменского района проходит от 220 до 250 детей. Половина из них сироты, которые проживают в центре длительное время — до тех пока их не заберут в замещающую семью или до окончания школы, сообщает пресс-служба правительства региона.

В 2017 году дом «Борки» стал филиалом регионального центра «Семья», в этом году ему исполнилось 89 лет. Сейчас он официально называется «Дом социальной реабилитации детей и семей „Борки“».

Здесь стараются сделать все, чтобы сохранить домашние условия: ребята живут маленькими семьями, в комнатах есть и своя небольшая кухонька. Воспитатели и нянечки живут с ребятами постоянно, создавая и поддерживая «домашнюю» атмосферу. А специалисты по социальной работе с детьми сопровождают их вне «семьи» — в школе, на занятия кружков и секция, вместе с детьми выезжают на городские праздники…

Перед новым учебным годом в «Борках» прошла традиционная конференция «Шаг в будущее», на которой встретились дети, сотрудники дома и бывшие воспитанники. Ребята и взрослые приняли участие в творческих мастер-классах, а завершилось праздничное мероприятие яркой шоу-программой. Тех, кто закончил 9 и 11 класс, посвятили в члены созданной пять лет назад Ассоциации выпускников. Эта организация помогает поддерживать связь с бывшими воспитанниками, развивает систему наставничества.

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