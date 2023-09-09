Тюменец чуть не лишился жизни из-за бесконтрольного приема лекарств

Posted Сегодня, 05:16
Published Сегодня, 05:16
Modified Сегодня, 05:46
Updated Сегодня, 05:46
Было принято решение о его госпитализации и проведении процедур гемодиализа — его почки практически перестали работать. Как выяснилось, причиной стал бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных средств в течение месяца. С помощью лекарств мужчина пытался заглушить боль в пояснице.
В больнице пациент провел более двух недель дней, семь из которых находился под наблюдением врачей-реаниматологов и трансфузиологов. Оставшееся время за ним наблюдали врачи-терапевты.
После проведенных пяти сеансов гемодиализа острая почечная недостаточность была купирована — почки вновь начали выполнять свою функцию. В настоящее время пациента выписали из больницы.
Ранее «Наш Город» писал, что тюменские врачи спасли 4-летнюю девочку, заболевшую ветрянкой. У ребенка вследствие болезни начался сепсис, поэтому медикам пришлось ввести малышку в состояние искусственной комы. В настоящее время состояние здоровья юной тюменки угрозу жизни не представляет.