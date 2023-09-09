Тюменец чуть не лишился жизни из-за бесконтрольного приема лекарств

Было принято решение о его госпитализации и проведении процедур гемодиализа — его почки практически перестали работать. Как выяснилось, причиной стал бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных средств в течение месяца. С помощью лекарств мужчина пытался заглушить боль в пояснице.