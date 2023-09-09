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Published Сегодня, 06:43

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

В Тюмени вновь пахнет гарью

Тюмень накрыл едкий запах дыма. Где горит?

9 сентября 2023, 06:43
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени вновь пахнет гарью

Гарь окутала практически все районы областной столицы. Причиной тому стали лесные пожары в соседних регионах.

Как пояснили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, запах дыма в Тюмень принес ветер из Югры и Ямала — на территории округов действуют несколько природных пожаров. В частности, возгорания зарегистрированы в районе Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска. В Тюменской области возгораний не зафиксировано.

Фото: aerocosmos.info

По данным сервиса IQAir, индекс качества воздуха в Тюмени в настоящее время находится в норме. Концентрация вредных веществ в атмосферном также соответствует рекомендуемому ВОЗ среднегодовому значению качества воздуха.

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Ранее «Наш Город» писал, что в конце августа в Тюменском районе произошел крупный ландшафтный пожар. Его площадь составила 3 гектара. К тушению возгорания были привлечены более 10 человек и 6 единиц техники.

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