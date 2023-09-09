Тюмень накрыл едкий запах дыма. Где горит?

Как пояснили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, запах дыма в Тюмень принес ветер из Югры и Ямала — на территории округов действуют несколько природных пожаров. В частности, возгорания зарегистрированы в районе Ханты-Мансийска, Сургута, Нижневартовска, Нового Уренгоя, Ноябрьска. В Тюменской области возгораний не зафиксировано.