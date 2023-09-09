Тысячи тюменцев пришли на концерт группы «Смысловые галлюцинации»

Проект «Русское лето. ZаРоссию» был реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты России. Мероприятие прошло в 26 городах федеральных округов страны — Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Его участниками стали более 100 тысяч человек.