Тысячи тюменцев пришли на концерт группы «Смысловые галлюцинации»

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В пятницу, 8 сентября, в Тюмени на площади 400-летия города в течение дня работали спортивные площадки, прошли кинофестиваль, концерт под открытым небом, хедлайнерами которого стали Сергей Бобунец с группой «Смысловые галлюцинации» и Джанго.
Проект «Русское лето. ZаРоссию» был реализован при поддержке президентского фонда культурных инициатив, Народного фронта и Общественной палаты России. Мероприятие прошло в 26 городах федеральных округов страны — Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточного. Его участниками стали более 100 тысяч человек.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени 10 сентября в рамках фестиваля «Тюменская осень» состоится викторина «Знай свой край», на которой будут разыграны несколько квартир и автомобилей.